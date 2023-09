Juhász Dániel;

oktatás;PDSZ;Belügyminisztérium;csoportok;köznevelési törvény;tankerületek;

2023-09-07 06:00:00

Tankerületi utasítás tiltja meg az iskolai csoportbontást, így nemcsak a tanórák száma csökken, de kevesebb pedagógus is kell

A PDSZ szerint „szándékos félreértelmezés” állhat a korlátozások hátterében.

Tankerületi utasításra nem lehetséges az iskolákban csoportbontás keretében 14 fő alatti csoportokat létrehozni, ami több intézményben megnehezíti, sőt akár el is lehetetlenítheti például az idegennyelv-oktatást vagy a felzárkóztatást - hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Az érdekképviselet ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának azt mondta, a nyár folyamán is lehetett hallani arról, hogy egyes intézményekben erre készülnek, de a tanévkezdés óta számos konkrét panasz is érkezett a PDSZ-hez.

Egy budapesti édesanya például arról írt, hogy a 9. évfolyamos fia gimnáziumában, az előző évektől eltérően idén nem indítottak két külön csoportot a németet kezdő szinten tanulóknak, emiatt öt diáknak a 10. évfolyamosokkal kell egy csoportba járnia, ami azzal jár, hogy vagy a német tanárnak kell egy tanórán “kétfelé” tanítania, vagy a kezdő diákoknak kellene egy év alatt két évnyi tananyagot megtanulniuk.

Egy másik iskolában előfordult ennek ellenkezője is: 11. és 12. évfolyamos tanulókat küldtek a 9. évfolyamosok kezdő csoportjába, hogy a csoportlétszám meghaladja a 14 főt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

A Szülői Hang Közösséghez is érkeztek hasonló visszajelzések, egy jászberényi szülő például azt írta, hogy matek és magyar tantárgyak esetében sem engedélyeztek csoportbontásokat a magas tanulói létszám ellenére sem.

Nagy Erzsébet lapunknak az is elárulta, eljutott hozzájuk egy tankerületi levél is, amiben a köznevelési törvényre hivatkozva tiltották meg 14 főnél alacsonyabb létszámú iskolai csoportok indítását. Bár a kormány idén több ponton is módosított a törvényen, annak az iskolai létszámokra vonatkozó rendelkezései nem változtak - mutatott rá a PDSZ ügyvivője. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy a 14 fős korlát az óvodai csoportokra vonatkozik, de a törvény egyik mondatában ez nincs egyértelműen tisztázva, ezért akár az iskolai csoportokra is érthető. Az érdekvédő szerint elszórtan előfordultak már hasonló esetek korábban is, most azonban egyre több ilyenről hallani.

Nagy Erzsébet nem zárja ki annak a lehetőségét sem,

A mostani helyzetben, amikor alig van olyan intézmény, amit ne érintene valamilyen szinten a pedagógusok, s különösen a szaktanárok hiánya, ez nagyban megkönnyítheti a tantárgyfelosztást - a minőség és a diákok rovására.

- Ha meg kell bontani egy csoportot, akkor nyilvánvalóan több tanár kell. A csoportbontások sokszor elengedhetetlenek az eredményes tanítás, tanulás érdekében, ahogy a felzárkóztatásnál is. Az én volt iskolámban is gyakran előfordult, hogy például matematikából külön csoportot hoztunk létre azoknak, akik nagyon lemaradtak. De idegennyelvet sem jó úgy tanítani, hogy két tucatnyian ülnek egy csoportban – fogalmazott az érdekvédő.

A PDSZ továbbította a panaszokat az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központhoz, ahonnan azt a tájékoztatást kapták,

Nagy Erzsébet szerint a tankerületek utasításainak így semmilyen jogalapja nincsen. A törvény ráadásul azt mondja ki, hogy a csoportbontásokról az intézmények szabadon dönthetnek a tanulói foglalkozási időkereten belül,