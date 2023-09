Juhász Dániel;

2023-09-05 06:00:00

Hiába tagadja a tanárhiányt az Orbán-kormány, az órarendek is a hiányzó pedagógusokról árulkodnak

A jogszabályi változások, a tanár- és a pénzhiány is több intézményben nehezítette idén az iskolakezdést.

Miközben a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence szerint rendben elindulhatott a 2023/2024-es tanév, az iskolakezdés korántsem volt mindenhol zökkenőmentes, legfőképp a kormány által folyamatosan tagadott tanár- és pénzhiány, valamint az új törvényi szabályozások miatt. Budapesten a 18. kerületi Bókay Árpád Általános Iskolában például ideglenes órarenddel kezdték meg a tanítást, mert a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ nem fogadta el az intézmény által leadott tantárgyfelosztást - értesült a Népszava egy, a szülőknek címzett tájékoztató levélből, amelyből az is kiderült, hogy a tankerület más iskolái is hasonlóképp jártak.

– olvasható az intézményvezetés tájékoztatásában, amelyben azt is megemlítették, hogy korábban már áprilisban tudták, a következő tanévben milyen tantárgyakat és hány óraszámban kell tanítaniuk. Vagyis a mostani tanévre való felkészülést az akadályozhatta, hogy a tanév rendje egy héttel, a tanárok munkaidejét is szabályozó új pedagógus életpályatörvény (státusztörvény) végrehajtási rendelete pedig mindössze egy nappal a tanévkezdés előtt jelent meg.

Ezt megerősítve a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Rábel Krisztina kérdéseinkre válaszolva azt írta, a tantárgyfelosztások jogszabályi, eljárásrendi eltérések esetén kerülhetnek vissza az iskolákhoz javítás miatt, a fenntartói elfogadás határideje pedig szeptember 22-e.

– közölte a tankerületi igazgató.

Különös iskolakezdés volt a Borsod megyei Monoki Kossuth Lajos Általános Iskolában is, ahol a diákoknak nem Monokon, hanem a mintegy nyolc kilométerrel arrébb lévő legyesbényei iskolában kellett elkezdeniük a tanévet. A lapunkhoz eljutott információk szerint a monoki intézményt bezárták, üresen áll, de mint kiderült, ez csak részben igaz.

A Szerencsi Tankerületi Központtól hiába kértünk, nem kaptunk tájékoztatást, ugyanakkor a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, sikerült elérnie az iskola igazgatóját, aki úgy tájékoztatta, a monoki diákok már az előző tanévben is Legyesbényére jártak, az átirányítás akkor energiatakarékossági okokból történt. A mostani tanévet pedig azért kezdték ott, mert már megszokták az ingázást (a tankerület biztosít iskolabuszt), a monoki iskola pedig egyébként is felújításra szorul.

Nem nyitott ki idén a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium sem, az iskolavezetés tájékoztatása szerint a tanítás hétfőn négy különböző helyszínen kezdődött meg, s várhatóan szeptember 15-ig így is marad.

Korábban a Népszava is beszámolt a gyömrői Fekete István Általános Iskoláról, amelynek épülete olyan rossz állapotban van, hogy a szülők már féltették beengedni gyermekeiket. Az iskola felújítását azonban leállították, a kormány új iskolaépületet is ígért, de az sem épült meg, több osztály konténer tantermekben kezdte meg a tanévet. Hasonló történt Orosházán is, itt egy református kéttannyelvű általános iskola három másodikos osztálya tanul konténerekben, mert az iskola bővítésére nem volt pénz.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának azt is elmondta, azzal szemben, hogy a kormány folyamatosan tagadja a tanárhiányt, számos iskolában komoly gondok vannak. A szakszervezethez több visszajelzés érkezett egyebek mellett arról, hogy alsós tanítókat bíznak meg azzal, hogy felsőbb évfolyamokon is tanítsanak, akár szaktantárgyat is.

A Szülői Hang Közösséghez is záporoznak a szülői panaszok: van, aki arról számolt be, hogy a gyermeke osztályában a fizikaórákat is a magyarszakos tanár fogja tartani.