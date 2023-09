Ezer felett a marokkói földrengés halálos áldozatainak száma, magyarok nincsenek közöttük

nepszava.hu;

2023-09-09 17:11:00

Novák Katalin, akárcsak a világ országainak megannyi államfője és vezetője részvétét nyilvánította a marokkói királynak és népének. Egymás után érkeznek az országok felajánlásai a mentéshez, a fedél nélkül maradtak, a sebesültek ellátásához.

Marokkóban a belügyminisztérium közlése szerint a péntek éjjeli – a Richter-skála szerinti 6,8-es erősségű – földrengésben szombat délutáni adatok szerint már 1037 ember vesztette életét, további 672 pedig megsérült – adta hírül a Reuters.

Mint lapunk is beszámolt róla, a földrengés epicentruma az Atlasz-hegységben volt Marrákestől körülbelül 71 kilométerre délnyugatra, a földfelszínhez aránylag közel, 18,5 kilométeres mélységben Igil régióban.

A földrengés által érintett hat régióban folyamatos a mentés, a romok, a törmelékek eltávolítása. Amizmiz faluban, az epicentrum közelében, a mentők puszta kézzel szedték össze a törmeléket, volt olyan család, amelynek egyik tagja sem élte túl a természeti katasztrófát, amelynek következtében rengeteg ház összedőlt. A rengés erejét jelzi, hogy az RTVE spanyol televízió jelentése szerint a rengések egészen a dél-spanyolországi Andalúziában fekvő Huelva és Jaen településeken is érezhetők voltak.

– A sekély földrengések általában pusztítóbbak – nyilatkozta a Reutersnek Mohammad Kashani, a Southamptoni Egyetem szerkezeti és földrengésmérnöki docense, aki a februári törökországi földrengés méretével és az ott keletkezett károkkal hasonlította össze a marokkóit, hozzáfűzve: „A terület tele van régi, történelmi, csupán falazott épületekkel, az összeomlott vasbeton szerkezetek, amelyeket láttam vagy ugyancsak már régiek, vagy rossz minőségűek”.

Paczolay Máté külügyi szóvivő még délelőtt arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincs magyar áldozata vagy sérültje a marokkói földrengésnek. Közölte: nagykövetségünk folyamatosan veszi fel a kapcsolatot a Marokkóban élő vagy utazás céljából az országban tartózkodó magyar állampolgárokkal, megadva nekik minden lehetséges segítséget és információt. – Valamennyien jól vannak, már biztonságos helyen tartózkodnak – hangsúlyozta Paczolay Máté.

Novák Katalin köztársasági elnök a nyáron X-re átkeresztelt Twitteren tette közzé őszinte részvétnyilvánítását a marokkói királynak, a családjának és népének. Azt írta: „Mélységesen megdöbbentett a Marokkóból érkező pusztító hír, ahol egy földrengés több száz embert ölt meg, és sok ember lett hajléktalan. (...) gondolataim és imáim az áldozatok családjaival és barátaival vannak ebben a tragikus pillanatban. Erőt kívánok a mentési munkákhoz, mi magyarok segítő kezet nyújtunk, amikor csak kell.”

