Együtt Ivánnal

Nem búcsúzunk, csak beszélgetünk. Beszélgetünk róla és hozzá. Mi, akik szerettük, tiszteltük és reméltük, hogy barátai vagyunk. És reméljük, barátai lehetünk, immár örökre. Ezért is találkozunk, ezért is találkozzunk szombaton délután 4 órakor, a budapesti Szent István parkban, a Fejtő szobornál. Gyere el Te is, ha köszönni akarsz Andrassew Ivánnak; gyere el Te is, gyújts egy gyertyát érte, értünk, magadért.