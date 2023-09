M.A.;

Fidesz;kongresszus;Orbán Viktor;tisztújítás;

2023-09-10 08:44:00

Novemberben tarthatja kongresszusát a Fidesz

Már a kampányhangulat lesz meghatározó, hiszen jövőre önkormányzati választások és Európai Parlamenti voksolások is lesznek.

Ősszel, várhatóan novemberben az előzetes tervek szerint kongresszust tart a Fidesz a tisztújítás miatt is, de minden bizonnyal központi napirendi pont lesz majd a 2024-es EP-választás – tudta meg fideszes forrásoktól az atv.hu.

Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédet mondott Kötcsén, és a portál szerint a Dobozy kúrián hangsúlyosan szólhatott az Európai Parlamenti választások tétjéről, az európai jobboldalról, a kontinens jövőjéről is. Ezt erősíti, hogy a piknikről a miniszterelnök a Facebook-oldalára azt posztolta, „Brüsszelben változást kell elérni!”.

Orbán Viktor miniszterelnökként és pártelnökként is megkérdőjelezhetetlen a Fideszben és a kormánypártok soraiban, ha tisztújítás lesz, az újraválasztása a Fidesz élére nem lehet kérdés.

Az őszi Fidesz-kongresszust nyilván már a kampányhangulat határozza majd meg, hiszen jövőre, június 9-én önkormányzati választások és Európai Parlamenti voksolások is lesznek. A választási listákat, így az EP-listát is a Fidesz alapszabálya szerint a párt országos választmánya fogadja el, de az őszi kongresszuson „szentesíthetik” a Fidesz-KDNP EP-listát, a listavezetőt és a programpontokat is.

Az már kiderült, hogy a Fidesz EP-kampányarca és listavezetője Varga Judit volt igazságügyminiszter lesz.