2023-09-09 19:15:00

Kötcse: a Lölő-jelenség árnya vetült Orbán Viktor 2023-as iránymutatására, Erdő Péter mindenkit meglepett

Szerénységi bizonyítás volt ez a javából. Mondták is, hogy a hajó nagyobb, mint kellett volna.

A Lölő-jelenség árnya vetült Orbán Viktor 2023-as iránymutatására, amit a NER-elitnek adott őszi politikai szezonnyitó gyanánt immár huszonkettedszer Kötcsén. A független sajtó elől elzárt Polgári Piknik fő témája „a háborúpárti és korrupt uniós elit, valamint az elhibázott brüsszeli döntéseik voltak, amelyek komoly károkat okoznak Európa versenyképességének”. Ezt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója fogalmazta meg a sajtónak. A megoldás a kormány szerint az, ha a jövő júniusi Európai Parlamenti választásokon mindenütt a jobboldali pártok erősödnek, amire a miniszter lát esélyt. „Ha Magyarországon is a jobboldali erőknek adnak bizalmat a választók, akkor lehet változásokat elérni az EU-ban és Brüsszelben: ez lesz a legnagyobb kérdés a mostani kötcsei találkozón” – összegzett.

A NER-elitet mindeközben a Lölő-jelenségről faggatták a média munkatársai, de kormánytagot érdemben nem sikerült megszólítani. Tuzson Bence igazságügyi miniszter őzgida-mozdulattal pattant a jelentős erőket felvonultató kormányőrség mögé, Nagy Márton gazdasági miniszter testével nyitotta maga előtt a riportertengert, Pintér Sándor belügyi és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető bevonulását civil ruhás rendőrhad segítette hatékonyan. A színpompás mellénynépviseletben érkező Kövér László házelnök bevonulásáról minden kérdés lepergett, a fehér furgonból kiszálló Erdő Péter prímás, esztergomi érsek érkezése pedig olyannyira meglepte az újságírókat, hogy el sem hangozhatott a katolikus egyház üdvös szekularizációjáról szóló kérdés, amely fejlett nyugati demokráciákban nem kérdés.

Orbán Viktor ezúttal sem állt a sajtó rendelkezésére, egy gyors köszönés után politikai igazgatóját tolta a kordon mögé szorított újságírók elé. A jó színben lévő, s ezzel őszülését kiemelő, 60 éves miniszterelnök

Kötcsén immár meghatározó a végrehajtások ellen tüntetők jelenléte, és Póka László sem hagyta ki a pikniket, szinte végig élőben közvetítette-kommentálta a notabilitások érkezését, hatalmas „Magyarország diktatúra – O1G” feliratú zászlójával. A legnagyobb rendőri figyelmet Szabó Bálint érdemelte ki, aki tavaly a bejárathoz parkolt, ezért akkor „Superman”-fogással távolították el az erre kiképzettek.

Bár Gulyás Gergelyt nem láttuk a megjelent kormánytagok (és mások mellett Szijjártó Pétert, Rogán Antalt, Lázár Jánost és Csák Jánost sem), szavai mégis elérték a kötcsei piknikre érkezőket. „Kisebb hajó, nagyobb szerénység” – így fogalmazott Mészáros Lőrinc jachtozásáról szólván a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Miután a Rose d’Or 27 milliárdja mögött a Mészáros-féle bankholding is jelen van, ezért a nagyzolás mellett a közpénz jelenléte is felmerül. Csakúgy, mint Orbán Viktor augusztusi opatijai nyaralásában, hiszen a vendéglátó Schmidt Mária és az Ungár-család jelentős állami megbízásokkal termelte ki a nyereségeit. Utóbbiról Orbán Balázs és sokan mások is azt mondták, több évtizedes barátság fűzi a kormányfőt a történészhez és családjához, tehát a kormányfő horvátországi nyaralásában nincs kivetnivaló.

A Fidesz-KDNP holdudvarának elő-előbukkanó szerénytelensége többeknek feladta a leckét, s kérdést. Bencsik András újságíró szerint Mészáros „egy gazdag ember, úgy él, ahogy a gazdag emberek.” Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó kérdésünkre úgy felelt: egyetért Gulyás Gergely és Kövér László bírálatával, vagyis mértéktartásra intené a tőkefelhalmozás kedvezményezettjeit. Máskülönben, tette hozzá, szerinte is erősíteni kell a magyar nemzeti tőkét. Ám arra a kérdésre, hogy túltolta-e a gazdagodást a kormányoldal egyik-másik gazdasági szereplője, annyit felelt: még több nemzeti tőkét Magyarországon! Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke a maga részéről olyan filozofálásának minősítette az „Orbán kellően szerény életmódot folytat-e?” kérdést, amelyet tudatosan távol tart magától. S hogy személyesen zavarja-e Mészáros Lőrinc jachtja? Erre nemmel felelt.

Stumpf István volt kancelláriaminiszter és alkotmánybíró, az egyetemi modellváltást levezénylő kormánybiztos annyit szúrt oda kérdésünkre, hogy „a szerénység az fontos.” Szalay-Bobrovniczky Kristóf is ezen a színvonalon válaszolt. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezető-helyettese azzal zárta rövidre a kérdést, hogy neki nincs vagyona. „Azt tudom elmondani, hogy élek, és hogy gazdálkodok azzal a kis fizetéssel, amit kapok. Hogy más hogy teszi ezt, legyen az ő gondja. Minden, ami törvénytelen, azt nem szabad csinálni”, mondta, de egyébként nem szeretne megítélni senkit. Schmitt Pál egykori államfő is a saját háza táján söprögetett: – Rajtam nem látnak egy drága órát, egy szép gyűrűt, egy izgalmas ruhát, semmit. De, tette hozzá, azzal sincs baj, ha valakin vannak ilyenek.

– mondta a az egykori köztársasági elnök.

Bencsik Gábor újságíró kérdésünkre azt mondta: egyetért azzal, hogy kisebb hajó és nagyobb szerénység szükségeltetik. Ahogy azzal is egyetért, hogy nemzeti tőke jöjjön létre, erő, pénz, gazdasági hatalom összpontosuljon magyar kezekben. – Ugyanakkor zavarja az embert, ha az az érzése támad, hogy itt nem a jobb teljesítmény, hanem más is húzódik a gazdagodás mögött. A kérdés most az, hogy ez a folyamat vajon természetes-e, vagy már túlment egy határon. Szerintem a választók ezt világosan el fogják dönteni. Én nem tudom, hogy túlment-e. A hajó viszont nagyobb, mint kellett volna.

A kormánypárti gazdagodás mellett az állampolgári szegényedés is téma volt: az Európa-rekorder magyar inflációval egy éve nem bír a kormány. Nyitrai Zsolt szerint a pénzromlás a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt magas, és mert Ukrajna közvetlen szomszédságában vagyunk jelentős energiakitettséggel. A felelősségről szóló kérdésre a politikus úgy felelt: a kormány határozza meg a gazdaságpolitikát. – Egy kazal olyan döntést hoztunk, amely alkalmas arra, hogy az inflációt csökkentse, illetve letörje.

e tekintetben is, de az év végére egyszámjegyűvé tesszük az inflációt.

A sajtó számon kérte a döntéshozókat azzal kapcsolatban is, hogy egy orosz tankönyvben fasiszta lázadásként emlékeztek meg az 56-os forradalomról, és a magyar külügyi tőle szokatlan finomsággal reagált a magyar történelem – és nemkülönben a Fidesz – identitásképző szabadságharcának sértegetésére. Bencsik András egykedvűen válaszolt: ő bizony nem Oroszország-szurkoló, és abban a könyvben nem az van. Az a véleménye viszont, hogy a baloldali média hazugságokat és rágalmakat terjeszt az eseménysorról, amit háborúként ismer a világ.

Mint ismert, a kötcsei pikniknek helyet adó Dobozy-kúriától nem messze van Gyurcsány Ferenc háza is. A DK-elnök felesége és párt árnyékkormányának a vezetője, Dobrev Klára még a vendégek érkezése előtt hagyta el a falut. Az eseményre a kormánytagok és a kormánymédia és a propaganda szereplői (Jeszenszky Zsolt, Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bohár Dániel, Deák Dániel) a művészeti és kulturális élet konzervatív pillérei is számosan megjelentek, köztük Eperjes Károly, Rátóti Zoltán és Nagy Viktor színművész, Vidnyánszky Attila színházrendező-főigazgató, Szente Vajk rendező, és Pataky Attila énekes.