M.A.;

kórház;Izrael;Hamász;Gázai övezet;

2023-11-15 10:35:00

Behatolt Gáza legnagyobb kórházába az izraeli hadsereg

A katonák felszólították a Hamász összes, az Al-Sifa épületeiben tartózkodó terroristáját, hogy adja meg magát.

A keddről szerdára virradó éjjel behatoltak az izraeli erők a legnagyobb gázai kórház, a gázavárosi Al-Sifa épületeibe. A katonák felszólították a Hamász összes, az egészségügyi intézményben tartózkodó terroristáját, hogy adja meg magát. A BBC szemtanúk beszámolói alapján azt írja, harckocsik vannak a kórház területén, és a fő sürgősségi osztályon kommandósok jelentek meg.

Feltételezések szerint a kórházban betegek és civilek ezrei kereshettek menedéket. Az erről szóló becslések azonban eltérőek,

Egy, a helyszínen tartózkodó újságíró szerint a katonák hangszórókon keresztül megkértek minden 16 és 40 év közötti férfit, hogy hagyja el a kórház épületeit – kivéve a sebészeti és sürgősségi osztályokat –,és menjen a kórház udvarára. Hogy a felszólítást nyomatékosítsák, a levegőbe lőttek, valamint beépítettek egy érzékelő berendezést, majd a férfiakat arra kérték, menjenek át rajta.

A hadsereg a megérkezése előtt tájékoztatta a kórház vezetőségét a razzia időpontjáról. Állítása szerint a cél a Hamász legyőzése és az esetleg ott tartózkodó túszok kiszabadítása.

A hadsereg úgy véli, elegendő időt hagyott, a Palesztin Hatóság emberiesség elleni bűncselekményről beszél

Az izraeli hadsereg korábban közölte, hogy „titkosszolgálati információk alapján precíz és célzott hadműveleteket hajt végre a Hamász ellen az Al-Sifa Kórház meghatározott területén”. Az IDF hozzátette, többször is nyilvánosan figyelmeztetett arra, hogy az Al-Sifa folyamatos, a Hamász általi katonai használata veszélyezteti a létesítmény nemzetközi jog szerinti védett státuszát. A hadsereg úgy véli, elegendő időt hagyott a visszaélés megszüntetésére.

Izrael mellett már az Egyesült Államok is azt állítja, hogy a Hamász parancsnoki bázissal rendelkezik az Al-Sifa Kórház alatt, ezt azonban a palesztin iszlamista terrorszervezet következetesen tagadja.

Mai al-Kaila, a Palesztin Hatóság egészségügyi minisztere azzal vádolja Izraelt, hogy a kórházban végrehajtott katonai művelettel „újabb bűntényt követett el az emberiesség, az egészségügyi személyzet és a betegek ellen”.

Inkubátorokat és bébiételt vittek

Mint arról a Népszava is beszámolt, a Sifa is küzd az áramkimaradások és az üzemanyaghiány okozta nehézségekkel, és nemzetközi aggodalomra ad okot, hogy több koraszülöttet már ki kellett venni az inkubátorokból. Christian Lindmeier, az Egészségügyi Világszervezet szóvivője a BBC-nek azt is elmondta, jelenleg sok betegnél nem tudnak vesedialízist végezni.

Az izraeli hadsereg most azt is közölte, hogy inkubátorokat, bébiételt és egyéb orvosi eszközöket vitt a kórházba. A Medical Aid for Palestinians segélyszervezet vezérigazgatója ugyanakkor kiemelte,

Az izraeli hadsereg eddig megtagadta a Gázába irányuló üzemanyag-bevitelt, mondván, hogy a Hamász katonai célokra használhatja fel.

Izrael szerdán közölte, hogy az amerikai kormányzat kérésére az egyiptomi határon lévő rafahi átkelőnél – az illetékes biztonsági hatóságokkal egyeztetve – feltankolnak néhányat az ENSZ segélyszállító teherautói közül. Az ENSZ korábbi tájékoztatása szerint a kamionok az üzemanyaghiány miatt kedd reggel óta nem tudnak utánpótlást vinni az övezetbe.