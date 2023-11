MTI-Népszava;

háború;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;

2023-11-16 11:10:00

Izrael lebombázta a Hamász vezetőjének egyik házát

Iszmail Haníje háza a Gázai övezet északi részén lévő Sati menekülttáborban üresen állt már, a feltételezés szerint a Hamász előtte terroristabázisként és magas rangú vezetőinek találkozóhelyeként használta.

Izraeli vadászgépek légicsapást mértek a palesztin szélsőséges Hamász Katarban élő politikai vezetőjének, Iszmail Haníjének egyik házára a Gázai övezetben, és az romba dőlt - közölte csütörtökön egy katonai szóvivő.

Iszmail Haníje háza a Gázai övezet északi részén lévő Sati menekülttáborban üresen állt már, a Hamász előtte terroristabázisként és magas rangú vezetőinek találkozóhelyeként használta. A menekülttábort megtámadó izraeli erők megtaláltak és megsemmisítettek egy fegyverkészletet, amely a Hamász haditengerészeti egységéé volt. A hadsereg egyik egysége tűzpárbajba is keveredett a Hamász fegyvereseivel, és rejtekhelyükön kézifegyvereket, páncéltörő rakétákat és robbanómellényeket talált.

Palesztin jelentések szerint az izraeli hadsereg ismét behatolt a gázai Sifa Kórház területére. A kórház égési osztálya vezetőjének beszámolója szerint a katonák lövéseket adtak le, buldózerekkel eltolták a kórház kapuja elől a civil járműveket, majd katonai járművekkel behatoltak az udvarra. Ezután arra utaló jeleket kerestek, hogy a Hamász hol tarthatja túszul fogva az Izraelből október 7-én elhurcolt embereket.

Izraeli biztonsági tisztviselők szerint miután egy katonai szóvivő nyilvánosan közölte: tudják, hogy a Hamász főhadiszállása a Sifa Kórházban, illetve az alatt található, a palesztin szervezet elszállította onnan a berendezéseit, a fegyvereit és az embereit. Az illető biztonságiak nem tartják kizártnak, hogy a Hamász az utóbbi napokban befalazta ott alagútrendszere bejáratait, valamint hogy pokolgépeket telepített az épületegyüttesben.

Az izraeli hadsereg közölte csütörtökön, hogy harcban elesett két újabb katonája, mindketten 22 évesek voltak. Aszaf Maszter Bahan kibucból, Kfir Jichák Franco pedig Jeruzsálemből vonult be szolgálatra. A hadsereg az utóbbi egy napban is támadta a libanoni Hezbollah milícia had-, rakétaindító- és megfigyelőállásait a közös határon át - közölték.

Az izraeli biztonsági erők egy éjszakai razzián letartóztattak terroristatevékenységgel gyanúsított több mint húsz palesztint a ciszjordániai Hebron hegy déli részén. A háború kezdete óta már több mint ezerhétszáz körözött palesztint vettek őrizetbe Ciszjordániában.

Palesztin fegyveresek csütörtök reggel egy ellenőrzőpontnál tüzet nyitottak katonákra és rendőrökre Jeruzsálem és Ciszjordánia határán. Az izraeli biztonságiak visszalőttek, és a kialakult tűzpárbajban lelőtték a támadókat. Az izraeliek közül négyen megsebesültek, egyikük életveszélyesen - közölte a rendőrség.