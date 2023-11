Magasházi Mónika;

Magyarország;tömeggyilkosság;gyűlölet;LMBTQ-közösség;transzneműek;

2023-11-19 10:27:00

„Amit a magyar kormány több mint öt éve művel az LMBTQ- és ezen belül a transznemű közösséggel, az egy láthatatlan tömeg­gyilkossággal ér fel”

November 13–19-ig tartják a transznemű tudatosság hetét, melyet november 20-án a transznemű áldozatokról való megemlékezés zár világszerte. Írásomat számokkal kezdem, nem mintha úgy gondolnám, hogy egy ember élete egyenlő egy számmal, de a tényekkel nem lehet vitatkozni. A Transgender Europe (TGEU) adatai alapján 2008. január és 2022. szeptember között 4366 transznemű ember esett áldozatul erőszakos bűncselekménynek a világban. Sajnos évről évre a számok emelkedő tendenciát mutatnak. A közelmúltban ez több mint 300 transznemű ember halálát jelentette évente. Kilencvenhat százaléka az áldozatoknak transznemű nő volt.

Magyarországon én nem tudok olyan esetről, amikor transznemű ember gyilkosság áldozata lett volna azért, mert transznemű volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy hátra lehetne dőlni, és azt mondani, hogy „na látjátok, ez egy szabad, biztonságos ország, mi a bajotok?”. Sőt, éppen ellenkezőleg, hatalmas viharfelhők közelednek.

Az út azonban, amelyen 2017 táján ez az ország elindult, tisztán rajzolódik ki, és talán egyedül annak köszönhető, hogy még a hírekben nem jelentek meg transznemű áldozatok, hogy akik nyíltan vállalják transznemű nemi identitásukat, ők vagy már évekkel ezelőtt elköltöztek az országból, vagy megpróbálnak annyira visszahúzódó életet élni, amennyire csak lehet. A többségük pedig a romló társadalmi helyzet miatt, amit ez a politika gerjeszt, megállította vagy el sem kezdte a tranzícióját, mert félnek.

Majd 2020. szeptemberében következett a mesekönyvdarálás, 2021-ben pedig megszületett a „gyermekvédelminek” csúfolt törvény, amellyel annyit ártanak a gyerekeknek, amennyit el sem lehet képzelni. Aztán persze a 2022-es, gyalázatos népszavazási kérdések (köztük a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”), ami már egyértelműen a transznemű emberek ellen indított célzott támadás volt. 2023 nyarán egy józsefvárosi pad átfestése okoz társadalmi szappanoperát, majd könyveket zárnak be fóliákba, és aztán fiatalokat tiltanak ki a Nemzeti Múzeumból egy művészi fotósorozat miatt.

Persze a közpénzből kitömött online és offline médiumok, melyek hűséges talpnyalóként szolgálják ki a kormány gyűlöletkampány-sorozatát, és sajnos a magukat függetlennek mondó médiumok közül is sokan folyamatosan erősítenek rá a kis színes híreikkel arra, hogy a transznemű emberek csak kinevetni való, szerencsétlen flótások, mint a finn műkorcsolyázó („akit az Európa-bajnokság megnyitóján fel is engedtek a jégre, ő pedig, mint egy ilyen szomorkás medve, megpróbált tenni egy fél kört a jégen, aztán fenékre huppant” – Magyar Nemzet) vagy a holland szépségversenygyőztes („Transznemű szépségkirálynő? Ez már Bochkor szerint is túlzás” – Hit Rádió), hovatovább tömeggyilkosok („A transznemű gyilkos miatt mindenki megrémült a nashville-i iskolai lövöldözés után” – 24.hu). Erősítik a transzfóbiát a Transzokat kizáró radikális feminista (TERF) körök is, olyan narratívákkal, hogy a transznemű nők betörnek a női biztonságos terekbe (például nyilvános mosdók, uszodai és más öltözők), de persze arról már nem beszélnek, hogy transznemű nők elleni erőszak ilyen terekben három-négyszer annyi esetben fordul elő, mint a született nőkkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények. November 20-án ezekre a transznemű nőkre is emlékezünk, akik voltak olyan „pofátlanok”, hogy műtétek után, női nemi identitásukkal és kinézetükkel be mertek menni egy nyilvános mosdóba, hogy ők is ugyanúgy elvégezhessék a dolgukat, mint aki volt olyan szerencsés, hogy nőnek született.

Ez az út ugyanúgy meggyilkolja a transznemű embereket, mint az az aljas gyilkos, aki egy belvárosi sötét utcában a kést szúrná belém, ha éppen arra járnék. Annyi a különbség, hogy ez lassabb, és sokkal kegyetlenebb halál, amit a kormány ránk, magyar transznemű emberekre mér. Hiszen először jönnek a pszichoszomatikus tünetek, a depresszió, a kétségbeesés, majd a testi tünetek, és hamar elvezet az út az öngyilkossághoz vagy a súlyos megbetegedéshez. Mindeközben hangosan röhögnek rajtunk, ujjukkal mutogatva, hogy „ti vagytok, akik átműtik és megrontják a gyerekeinket, úgy kell nektek”, a háttérben pedig a sok megtévesztett és tudatlan szavazójuk őrjöngve bólogat, öklüket rázva. Transzholokauszt 2023, vagy modern tajgetosz? Emberek, akiket saját magából vet ki a társadalom, mert másnak születtek, mint a többség. Áldozatok vagyunk, a magyar politikai rendszer transznemű áldozatai.

Álljunk meg egy percre, és gyújtsunk gyertyát, emlékezzünk azokra az áldozatokra, akik szerepelnek a szomorú statisztikákban, és azokra is, akik ugyan még nem kerültek bele, de ha a magyar kormány ezen az úton halad tovább, akkor minket is oda fog taszítani.

„Miért vagytok kegyetlenek?” – kérdezte egy transzparens az Iványi Gáborért és közösségéért való kiállás során.

Azt hiszem, ez a kérdés ma nem is lehetne aktuálisabb. Én ezeket a kérdéseket teszem fel: Miért vagytok kegyetlenek? Miért kergetitek halálba a magyar transznemű honfitársaitokat? Miért nem tudjátok elfogadni és befogadni azt a pár ezer embert itthon, akik ugyanolyan emberek, mint ti vagytok?

Miért nem élhetnek a magyar transznemű emberek boldogan, nemi identitásuknak megfelelően, a választott nevüket viselve, beszélgetve egy fóliázatlan LMBTQ témájú könyvről fiatalokkal, egy szivárványos padon ülve a józsefvárosi parkban, miután boldogan elsétálnak a Nemzeti Múzeumba megnézni egy kiállítást, ami az LMBTQ-közösséghez tartozó emberekről is szól?

Gondolkodjon el minden szavazójuk és minden jóérzésű állampolgár, aki még ebben az országban maradt, az utolsó órában vagyunk, hogy ezt megállítsuk, és visszafordítsuk. Kérem szépen, tegyük meg!