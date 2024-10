Analóg lelkek: Művészek és megszállottak filmre fotóznak

Divat a retró, az elmélyülés és a lelassulás, az anyag érzete a fotózásban is. A korábban muzeális kincsnek számító analóg fényképezők ismét használatba kerültek. De kevés fotólabor létezik manapság Magyarországon, ahol a digitális képek mellett hagyományos filmes nagyítást is végeznek. Budapesten, a 2008-ban alapított lab4art az analóg fotózás szerelmeseinek fellegvára, ahol a padláson vagy az almáriumban talált régi amatőr negatívok laborálása mellett kortárs fotóművészek képeit is nagyítják – többek közt Bánkúti András, Korniss Péter, Benkő Imre, Féner Tamás és Keleti Éva műveit.