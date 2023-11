Kilenc ember meghalt, amikor orosz támadás érte Herszont, a donyecki régióban ketten vesztették életüket

M.A.;

Oroszország;Ukrajna;háború;Herszon;

2023-11-17 15:14:00

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy országa légvédelmi képessége növekedni fog.

Kilenc ember meghalt, amikor orosz támadás érte a dél-ukrajnai Herszon városát. A The Guardian szerint Olekszandr Prokudin, a régió katonai közigazgatásának vezetője közölte, hogy csütörtökön több száz lövedéket lőttek a városra és a környékre, lakóövezeteket, közigazgatási épületeket és bevásárlónegyedeket vettek célba. A támadásban többen megsérültek, köztük egy gyerek is.

A kelet-ukrajnai Donyeck régióban két ember vesztette életét és hárman megsebesültek. „Oroszország civileket öl!” – hangsúlyozta Ihor Moroz, a regionális katonai adminisztráció megbízott vezetője, aki azt is hozzátette, hogy az áldozatok Selydove városában vesztették életüket.

Az MTI az ukrán légierő közlése alapján azt írja, a légvédelem kilenc drónt semmisített meg az oroszok által indított tízből péntekre virradó éjszaka a dél-ukrajnai Mikolajivi és Odesszai, a közép-ukrajnai Zsitomiri és a nyugat-ukrajnai Hmelnickiji területen. Az orosz erők több C-300-as típusú rakétát kilőttek Donyeck területre is, a frontvonal közelében.

Az ukrán hadsereg legfrissebb adatai szerint a háború kezdete óta már 316 760 orosz esett el, a megsemmisült tankok összlétszáma pedig elérte az 5415-öt.

