Gál Mária;

Orbán-kormány;választások;nemzeti szuverenitás;külföldi beavatkozás;

2023-11-17 14:12:00

Tolvaj kiált tolvajt, az Orbán-kormány pártokat is létrehozott, hogy beavatkozzon a szomszéd országok parlamenti választásaiba

A Fidesz külföldi választási beavatkozás megakadályozására hivatkozva nyújtja be a szuverenitásvédelmi törvényt, holott a kabinet sokszor maga is esett már a külföldi beavatkozás bűnébe.

A Brüsszelből hazánkba guruló eurók reményében egyelőre befagyasztotta a szuverenitásvédelmi törvény beterjesztését az Orbán-kormány, de mivel az utóbbi idők kormányzati kommunikációjának központi elemévé nőtte ki magát a nyugat által fenyegetett magyar szuverenitás, aligha mond le róla. A jövő évi kétszeres – önkormányzati és európai parlamenti – választás közeledtével az uniós pénzek nélkül gazdasági eredményt felmutatni nem tudó Orbán Viktor és kormánya saját tábora mozgósításához rá lesz kényszerülve az állítólagos külső ellenség jelentette veszély mozgósító erejére a kampányokban. Így feltételezhető, hogy ha késve is, vagy valamelyest enyhítve, a szuverenitásvédelmi abszurdum előbb-utóbb újra terítékre kerül.

A Putyin külföldi ügynöktörvényére hajazó magyar tervezet eddigi indoklása szerint azért van szükség erre a magyar jogszabályra, mert a nyugat, az EU/Brüsszel, de főképp az amerikai „baloldal”, azaz a demokrata párti Biden –kormányzat és Obama volt elnök alapítványa, no meg persze, maga az ördög, Soros György guruló dollárok millióival próbálja befolyásolni a magyar választásokat, mint tette azt a tavalyi áprilisi parlamenti választáson is.

Hogy mennyi ebből a valóság, hogy mennyire jelent választásokba való beavatkozást néhány civil szervezet és médiatermék külföldi támogatása egy olyan országban, ahol szisztematikusan ellehetetlenítik a civil szférát és a nem lakájmédiát, az is jelzi, hogy az állítólagos sátáni beavatkozás részleteit 2051-ig titkosították, és mindmáig nem neveztek meg egyetlen olyan magyar sajtóterméket sem, amely könnyedén eléldegél a guruló dollárokból-eurókból miközben veszélyezteti a magyar szuverenitást. Szijjártó Péter szeptemberben a Magyar Nemzetben rendkívül aggályosnak nevezte, hogy ez a beavatkozás továbbra sem szűnt meg, a magyarországi médiumok jelentős része külföldi, többek között amerikai forrásból működik. Mondta ezt, természetesen újfent minden bizonyíték nélkül, nem nevesítve egyetlen ilyen sajtóterméket sem.

Az érvelés azért is megdöbbentő, mert az Orbán-kormány bizonyítottan nem egyszer és nem véletlenszerűen avatkozott be a környező országok választásaiba, nem mellesleg ellenzékben maga a Fidesz is fogadott el külföldi pénzeket.

A legutóbbi két térségbeli választás iskolapéldája volt a csak saját hatalmi érdekeit szem előtt tartó, képmutató orbáni külpolitikának.

Leglátványosabb és legellentmondásosabb magyar kormányzati beavatkozás a szlovák kampányban volt tetten érhető. A szeptember 30-i szlovákiai parlamenti választás nyertesét, Robert Ficót úgy segítette egyáltalán nem titkoltan az Orbán-kormány, hogy azzal az ott élő magyar kisebbségi közösségnek is komoly károkat okozott.

Robert Fico az egyik leginkább elutasított szlovák politikus az ott élő magyarok körében, a magyar „nemzeti kormány” stratégiai partnerének számító Szövetség annak dacára volt kénytelen a kampányban leszögezni, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó együttműködni vele, hogy azzal az Orbán-kormányhoz fűződő viszonyát is veszélyeztette.

Az nem jelentett újdonságot, hogy a három szlovákiai magyar párt közül csupán egyet támogatott – és tekintett egyáltalán magyarnak – a budapesti kormányzat. Orbán Viktor és kormánya a határon túli magyarok belviszályaiba évtizedek óta nyíltan beavatkozik valamelyik fél mellett. 2002-2004 között az akkor ellenzékbe szorult Fidesz anyagi és politikai támogatásával hozhatta létre saját zsebpártját Romániában Tőkés László és Szász Jenő, amelyet a Fidesz minden választáson támogatott is az RMDSZ-el szemben. Ukrajnában a KMKSZ volt a favorit az UMDSZ-szel szemben, Szerbiában a VMSZ lett a kiválasztott. Az RMDSZ 2015-től kezdődő bedaralása óta ejtették Tőkés-féle alakulatot és a nyerő lóra, az RMDSZ-re tett, évek óta nincs román kampány közös Orbán Viktor és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök fotójával díszített szórólap, plakát, jelentős magyarországi támogatással megvalósított beruházás nélkül. De ugyanez a séma a VMSZ esetében is, csak ott a Vučić-Orbán barátságra épülő közös politikai támogatást is kampányfegyverként használják.

Ehhez képest Szlovákiában minden kicsit másképpen történik. Az Orbán-kormány eleve elégedetlenek azzal, hogy a Szövetség 2010 óta nem tud visszakerülni a szlovák parlamentbe, ezt a miniszterelnök szóvá is tette tusványosi beszédében.

Robert Ficóra azért van nagy szüksége Orbán-Viktornak, mert az orosz-ukrán háború miatt elhidegült tőle a lengyel partnere, a Kaczynski-féle Jog és Igazságosság, és pótolnia kell a parlamenti választáson veszítő Janez Jansa szlovén és Andrej Babiš cseh miniszterelnök is. Mindkét exkormányfő Orbán Viktor támogatása mellett és ellenére veszített. Szlovéniában a független helyi médiát vásárolták fel NER-lovagok, majd állították Janez Jansa szolgálatába a mindennapokban és főleg a kampányban. Ez visszafelé sült el, és még inkább megmozgatta az orbáni modell szlovéniai átvételétől rettegő ellenzéki szavazókat. Csehországban Andrej Babiš győzelméhez is kevésnek bizonyult, hogy Orbán Viktor személyes jelenlétével támogatta meg az újrázni kívánó cseh politikust.

Talán ez az oka, hogy az Orbán-kormány Szlovákiában már egészen más taktikát alkalmazott. Először is általános meghökkenést és diplomáciai tiltakozást keltve 2022 decemberében Szijjártó Péter Pozsonyban meglátogatta az ellenzéki vezért és közös sajtótájékoztatót is tartottak. Ekkor jelentette ki külgazdasági és külügyminiszter, hogy a korábban magyarellenes törvényekről is elhíresült Robert Fico „megérdemli a magyar emberek tiszteletét”. Februárban a magyar köztévében indíthatta kampányát a szlovák politikus, a nyáron pedig migránsok tömege jelent meg a magyar-szlovák határon, biztosítva a lehetőséget Robert Ficónak a keménykezű vezető eljátszásához. Az Orbán-kormány azóta sem adott magyarázatot arra, hogyan vágtak át észrevétlenül menekültek ezrei a teljes országon, hogyan jutottak be egyáltalán ilyen mennyiségben a szuperintelligens kerítéssel védett déli schengeni határon, illetve az is máig rejtély hová tűntek a magyar börtönökből szabadon engedett embercsempészek. Végig hallgatott a kabinet, az sem zavarta, hogy éppen a magyarlakta szlovákiai településekre engedte rá a migránsokat, a határ lezárása pedig a magyarokat sújtotta mindkét oldalon.

De ugyancsak választási beavatkozásnak minősíthető Szijjártó és államtitkára, Menczer Tamás megszólalása a Fico vezette Smer párt listáján induló Tibor Gaspar volt rendőrfőkapitány augusztusi őrizetbe vételekor, akik politikai nyomásgyakorlással vádolták meg Ódor Lajos szlovák kormányát.

Az október eleji lengyel választásban is, Varsó és Budapest elhidegülése dacára megjelent az Orbán-kormány árnya. A Polityka lengyel magazin oknyomozó cikke tárta fel, hogy a Jaroslaw Kaczynski vezette kormányzó PiS kampányában jelentős szerepet játszottak a Fidesz tanácsadói. Vélhetően a magyar kampányguruk hatására kapcsolták össze a választást egy, a magyarországihoz kísértetiesen hasonló migráns referendummal, illetve indítottak egészpályás lejárató kampányt Donald Tusk ellenzéki vezető ellen. Most már a PiS-ben is sokan úgy gondolják, hogy mindez nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az ellenzéki szavazók soha nem látott mértékben vonultak urnákhoz az orbanizáció megállítása érdekében.

Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, a legutóbbi történések. Orbán Viktor kampányolt már a belarusz diktátor Alekszandr Lukasenkónak, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek és Aleksandar Vučić szerb államfőnek is, évek óta százmilliókkal támogatja a nemzetközi szankciókkal sújtott szeparatista, a Balkán törékeny békéjét veszélyeztető boszniai szerb vezető, Milorad Dodikot szolgáló infrastruktúrát, nem beszélve arról, hogy az Orbán-kormány maga is kapott külföldi segítséget. Néhány napja került napvilágra például, hogy az izraeli Black Cube magánhírszerző cég állhatott a magyar civilek elleni lejárató kampány mögött a 2022-es választás idején.