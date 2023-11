P. L.;

2023-11-17 19:52:00

Művészi szabadság és intézményi autonómia címmel tart előadást az MMA-n L. Simon László

Erről alighanem első kézből szerezhetett tapasztalatot a közelmúltban a Magyar Nemzeti Múzeum menesztett igazgatója.

Nem akármilyen címmel tartja székfoglaló előadását a Magyar Művészeti Akadémián (MMA) L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum frissen menesztett igazgatója - szúrta ki a 444:

Hogy mindez mennyire érvényesül Magyarországon, arról L. Simon László saját maga szerzett tapasztalatot nemrégiben, amikor is az általa is megszavazott, az Orbán-kormány által gyermekvédelminek nevezett homofóbtörvény alapján Csák János kulturális és innovációs miniszter kirúgta, miután a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, Dúró Dóra azzal alapozta meg a 2023-as budapesti World Press Photo kiállítás népszerűségét, hogy jelezte a tárcának: a képek között olyanok is vannak, amik melegeket ábrázolnak.

Hogy mindezek fényében az előadáson mi fog elhangzani, arról persze továbbra is csak találgatni lehet, L. Simon László ugyanis a héten a történtek ellenére tagadta, hogy a pedofíliát a homoszexualitással összemosó törvénnyel lenne a probléma, szerinte csak annak értelmezése volt a gond.