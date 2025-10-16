A testület elnöke beismerte a tévedést, de jelezte, hogy más felületeken már gratuláltak az írónak.
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testületébe nevezte ki.
A Magyar Nemzeti Múzeum menesztett főigazgatója kedden délelőtt a Magyar Művészeti Akadémián tartott székfoglaló beszédet. Repkedtek a kiszólások.
Erről alighanem első kézből szerezhetett tapasztalatot a közelmúltban a Magyar Nemzeti Múzeum menesztett igazgatója.
Vashegyi György szerint bűncselekmény, hogy kiszivárogtatták az MMA tagjainak írt levelét, amelyben a Zeneakadémiát pocsokondiázta.
Vashegyi György azt írta, a Zeneakadémia mostanra egész fennállásának egyik legsúlyosabb szakmai és morális állapotába jutott. Az akadémikusok nem értik, hogy az MMA elnöke miért tárgyalt mindenféle egyeztetés nélkül, egy személyben a kulturális és innovációs miniszterrel.
Amennyiben 2022-ben győz az ellenzéki összefogás az országgyűlési választásokon, megszüntetné a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) különleges jogköreit. Az MMA elnöke, Vashegyi György szeretné tudni, pontosan milyen téren nem csinálják jól a dolgukat.
A Magyar Művészeti Akadémia lezárta egyik pályázatát, amelyet az újabb kulturális mentőcsomag részeként hirdetett meg. A Nemzeti Művelődési Intézet nem kapkodja el.
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas pályázati rendszere szerint ez így rendben is van.
A Műcsarnok gépészeti berendezései szinte használhatatlan állapotban vannak – tájékoztatta a Népszavát az MMA. A beruházás költségének nagysága továbbra sem tudható.
Évek óta tervezik a Műcsarnok felújítását, ami nem lesz éppen rövid – derült ki a Magyar Művészeti Akadémia csütörtöki közgyűlésén.
Azok a művészek, akik kritizálják a Magyar Művészeti Akadémiát, behódolnak-e, ha járadékot kérelmeznek tőle? - ilyen dilemma elé állította a kormányzat a művészeket.
Építészeti és műemlékvédelmi gigaprojektre készül a Magyar Művészeti Akadémia és ehhez milliárdokat is kaptak. Mindez csak előleg lehet.
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát 25 éve alapították. Míg a milliárdok felett gazdálkodó Magyar Művészeti Akadémia együttműködik a kormánnyal, ők büszkék arra, hogy nem politizálnak.
Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmestert választották a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) új elnökévé a szervezet keddi közgyűlésén a Pesti Vigadóban.
Schilling Árpád rendező kollégáit okolja azért, mert elfogadták a POSZT elismeréseihez az MMA által felajánlott pénzdíjat.
Már 6 milliárd forint körüli az összeg, amiből a volt MÚOSZ-székházat „a Magyar Művészeti Akadémia szellemiségét reprezentáló” irodaépületté alakítják. Fekete György, az akadémia ősszel leköszönő elnöke idén 10,5 milliárd forintos költségvetés felett diszponál. A 85 éves belsőépítész szerint most kell megerősítenie a köztestület infrastruktúráját, hogy az utódjának már ne kelljen. Fekete és az MMA megszerezte a Műcsarnokot, a Vigadót, a Hild- és az Ybl-villát is. Az MMA állítása szerint változatlan funkció mellett kívánja megoldani a műemléki és védett épületek sorsát, ám az Andrássy út–Bajza utca sarkán álló ingatlanok történeti jelentősége csorbulni látszik. A magyar művészeti és kulturális élet hagyományainak tiszteletét maga elé tűző akadémia bontani kezdte Schanzer Ignác szolnoki „fakirály” 1908-as szecessziós villáját.
Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi állandó díjait a csütörtöki közgyűlésen.
Hosszan tartó betegség után szerdán elhunyt Tóth Bálint költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja.
„Tíz-tizenöt év múlva úgy kellene beszélni Magyarországról Európában és a világon, hogy ha valami különlegeset akarsz, menj el Magyarországra. Ez pedig nem a világ követése, hanem a világ megelőzése szellemi értelemben, és vannak olyan művészeti ágak, ahol ez már sikerült" – jelentette ki Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke egy szombati szimpozionon - írja a Librarius.
Felújítják, átszervezik a Magyar Nemzeti Múzeumot körbeölelő Múzeumkertet. A terület 1855-ig csupán egyfajta küludvarként funkcionált, azóta a park számtalan történelmi tett helyszíne volt. Most úgy gondolják, teljes rekonstrukciót igényel, területét növelni kell, szobrait vissza kell rendezni eredeti helyükre, a mögötte húzódó Pollack Mihály térről pedig száműzni kívánják az autósforgalmat. Az elmondása szerint az ötletpályázat eredményhirdetésén csak kíváncsisága miatt megjelent Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke szerint indokolt a beruházás, ennek már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna kezdődnie. A Nemzeti egyúttal megkapja a Magyar Rádió múzeum mögötti épületeit is, amelyek közül kettőt lebontanak, másokat hasznosítanak.
Harmadszor rendezett színházi konferenciát a Magyar Művészeti Akadémia. Veszprém és Debrecen után ezúttal Kecskemét adott helyet a tanácskozásnak. A párbeszéd jegyében meghirdetett eseményen szó volt többek között arról, hogy az állami pénzek elosztásánál az eddiginél nagyobb koordináció szükséges, kerülni kellene az esetlegességet és a párhuzamosságot. A tanácskozáshoz kapcsolódott az Országos Színházi Évadnyitó és gála, utóbbin a színházi árokbetemetés esélyeire is utaltak.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagjainak egyharmadát a jövőben Balog Zoltán miniszter választja ki, a másik harmadát Fekete György és az MMA, végül a maradék jut az érintett szakmai szervezetek ajánlásainak. Ezt erősítette meg a Heti Válasznak adott interjúban Fekete György, a testület elnöke. Az interjúban nagyrészt azt indokolja meg, hogy miért is kellett az MMA-nak a nagyobb befolyás a kulturális pénzeket elosztó szervezetben.
Görgey Gábort mérhetetlenül felháborítja minden demokráciát lebontó, a kultúrát is veszélyeztető intézkedés, ami például szinte teljhatalmat ad a Magyar Művészeti Akadémiának (MMA). A Kossuth-díjas író, egykori miniszter, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja annak kapcsán beszélt erről, hogy a hírek szerint kétharmados többségbe kerülhet a kormány az idén hétmilliárd forintot kiosztó Nemzeti Kulturális Alap (NKA) minden pénzosztó testületében. A Népszabadság azt írta, a Fekete György által vezetett MMA nélkül aligha lehet majd állami támogatást szerezni művészeti projektekre, ha elfogadják a tervezetet.
A magyar művészet kutatására évi több mint 100 millió forintos állami támogatást kap a Magyar Művészeti Akadémiához tartozó Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, azonban kutatást nem végeznek, írja az Origo internetes hírportál.
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tevékenysége viták kereszttüzében áll. Vádolják például azzal, hogy túl sok pénz felett rendelkezik, hogy túlzottan elkötelezett, egyszemélyi hatalma van, uralja a terepet. Ő viszont azt mondja, nemzetben gondolkodik, és arra törekszik, hogy az Akadémia munkája mindenkinek örömet szerezzen.