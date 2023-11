M.A.;

Kecskemét;Kocsis István;

2023-11-20 07:48:00

Máris kiszabadult Kocsis István, aki lakcímváltoztatással kerülhetett a kecskeméti VIP-börtönbe

Azt nem tudni, hogy a Magyar Villamos Művek volt vezérigazgatója pontosan mikor hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet.

Bő három év után szabadult a börtönből Kocsis István, a Magyar Villamos Művek volt vezérigazgatója, akit 2019-ben hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélt ötéves börtönbüntetésre a bíróság – tudta meg a 24.hu.

A portál értesülését megerősítette a Kaposvári Törvényszék is, ahol Kocsis pere elkezdődött. A bíróság szóvivője, Vadócz Attila közölte, hogy az érintett szabadulásról a büntetés-végrehajtási intézet értesítette a bíróságot. A szabadulás pontos időpontjáról a törvényre hivatkozva nem adott tájékoztatás.

Kocsisnak 2020 márciusában kellett börtönbe vonulnia, és – mint azt a Népszava akkor feltárta – a jogerős ítélet kihirdetése után a gyerekei nevén lévő leányfalui „palotából” egy 33 négyzetméteres kecskeméti panelgarzonba költözött. A közeli Wéber Ede utcában található ugyanis az ország egyik legkényelmesebbnek tartott, az argóban csak parkettásnak hívott büntetésvégrehajtási (bv)-intézete. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) korábbi, lapunknak küldött tájékoztatása szerint a szabadságvesztést lehetőleg az elítélt lakcíméhez legközelebb eső intézetben hajtják végre.

Kocsis a 24.hu szerint idén nyáron szabadulhatott, ezt megerősítik a cégadatok is, ugyanis

A portál a VIP-börtönként emlegetett kecskeméti intézménnyel kapcsolatban felidézi, hogy az egyágyas körletek miatt a fogvatartottak körében „parkettásnak” nevezett börtön az 1990-es évek óta működik. Az alig több mint 50 fős bv-intézet a kényelmi szolgáltatásai – saját kulccsal zárható szobák, rács nélküli ablakok, saját tévé, parkosított udvar, teniszpálya – miatt vált népszerűvé a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt üzletemberek között, és politikusok is megfordultak már a fegyintézetben, ott töltötte büntetését a volt fideszes országgyűlési képviselő, Mengyi Roland is, akinek a kedvéért még egy könyvtárosi állást is teremtettek. A büntetés-végrehajtás ugyanakkor tagadja, hogy VIP-börtönről lenne szó, és kivételeznének egyes fogvatartottakkal.

Bírósági forrásokból a 24.hu úgy értesült, mások is próbálkoztak már lakcímváltoztatással azért, hogy a kecskeméti börtönbe kerülhessenek, de ez nem mindenkinek sikerül.

Börtönbüntetése idején egyébként Kocsis István kormányzati találkozókon is részt vett, erről itt írtunk bővebben.

A Kúria 2019 novemberében ítélte el jogerősen Kocsist. A volt MVM-vezérigazgató öt év letöltendő börtönbüntetést kapott, így legkorábban büntetése kétharmada, vagyis 3 év 4 hónap letöltése után szabadulhatott. Az ellene indult büntetőeljárás egy évtizeden át zajlott, melynek során a volt vezérigazgatót és társait azzal vádolták meg, hogy 2006 és 2008 között leginkább offshore cégekkel kötött kamuszerződések révén mintegy 15 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az MVM-nek, illetve a cégcsoportba tartozó Paksi Atomerőmű Zrt.-nek. Ebből időközben 12 milliárd forint megtérült.