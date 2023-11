Á. B.;

üzemanyag;atomerőmű;Paks;törvénymódosító javaslat;Lantos Csaba;

2023-11-20 18:48:00

Akár francia üzemanyag is érkezhet Paksra egy törvénymódosító szerint

Noha a kormányzat korábban tagadta, ennek ellenére mégiscsak a diverzifikáció jelei mutatkoznak.

Kedden kezdi el tárgyalni az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelése nemzeti politikájának módosításáról nevet viseli - írja a hvg.hu.

Az előterjesztést Lantos Csaba energiaügyi miniszter jegyzi. Ennek egyik mondata pedig a következőképp szól: „Új körülmény, hogy az atomerőműben további, különösen a meghosszabbított üzemideje alatt új, alternatív, korábbitól eltérő gyártótól származó üzemanyag felhasználására is sor kerülhet.”

Mindez pedig a portál szerint azt is jelentheti, hogy akár a Framatome francia nukleáris vállalat is szállíthat üzemanyagot a paksi blokkokba. Korábban a cég azt közölte, hogy az Energiaügyi Minisztérium és a Framatome közti megállapodás része, hogy több más terület mellett az üzemanyagellátás is benne foglaltatik az egyezségben. Noha szeptember közepén éppen lapunk érdeklődésére a Miniszterelnökség cáfolta volna, hogy lecserélné a kormányzat az orosz üzemanyagellátást. Ennek ellenére azonban a tárca most mégis bevette az alternatív gyártótól származó üzemanyagra vonatkozó kitételt.