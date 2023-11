P. Zs.;

MNB;kamatcsökkentés;infláció;

2023-11-21 14:14:00

Újra alapkamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank, de még így is meglehetősen a magas a régióban

A várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal 11,5 százalékra csökkentette alapkamatát a Magyar Nemzeti Bank.

Folytatódik az MNB kamatcsökkentési periódusa, amelyet még májusban kezdett meg a Monetáris Tanács (MT), amikor is 18 százalékról kezdte vágni irányadó kamatát. Az MT mai ülésén újabb kamatcsökkentésről döntött, a jegybanki alapkamat így holnaptól 11,5 százalékra csökken.

Októberben az infláció 9,9 százalékra mérséklődött az év elejére jellemző, 25 százalék körüli szintekről, az infláció mérséklődése a következő hónapokban is folyamatos lesz – így a jegybank is óvatosan csökkentheti a kamatait. Az MNB egy dologra figyel, hogy a reálkamat tartósan pozitív legyen a következő legalább másfél-két évben, vagyis az alapkamat mértéke mindig az aktuális és várható infláció felett maradjon – ez horgonyozhatja az inflációs várakozásokat, illetve stabilizálhatja forint árfolyamát – amely az infláció mérséklésnek egyik feltétele.

A magyar jegybanki kamat továbbra is meglehetősen a magas a régióban, hiszen a cseh és román jegybank 7-7, a lengyel jegybank pedig 5,75 százalékon tartja az alapkamatát – de magyar infláció miatt az MNB kénytelen viszonylag magasan tartani a rátát.

A Raiffeisen Bank elemzői szerint következő hónapokban 75 bázispontos lépésekben tovább folytatódhat a kamatcsökkentés, egészen 2024 májusáig, amikor is hét százalékra csökken a kamat – ezt követően a jegybank várhatóan lassít a kamatcsökkentéseken. A kiszámítható kamatcsökkentési pálya kedvez a forintnak, a mostani 380 forintos euróárfolyam egyensúlyi szintnek tekinthető - akár itt is maradhat az árfolyam a következő hónapokban. A jegybanki alapkamat csökkentése a következő hetekben megjelenik a kereskedelmi banki kamatokban is, arra lehet számítani, hogy a jelzáloghitelek, de akár a fogyasztási hitelek kamatai tovább csökkenek.