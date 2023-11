Juhász Dániel;

2023-11-22 06:00:00

Vizsgálat indult a gyógypedagógiákon a méltatlan körülmények miatt, végre lépett az ombudsman

A fogyatékosságokkal élő gyerekeket ellátó intézményekben azután indult vizsgálat, ahogy a Pedagógusok Szakszervezete és lapunk is beszámolt a tarthatatlan állapotokról.

Vizsgálatot indított az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekben (EGYMI) – közölte a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ) Kozma Ákos ombudsman hivatala. A PSZ október 13-án kezdeményezett átfogó szakmai vizsgálatot az alapjogi biztosnál, miután a szakszervezethez több jelzés érkezett a sajátos nevelési igényű, köztük tanulási vagy magatartási nehézségekkel, különböző fogyatékosságokkal élő és autista gyerekekkel foglalkozó intézmények rossz állapotáról, méltatlan körülményekről és szakemberhiányról, amelyekről a Népszava is többször beszámolt az elmúlt hetekben.

– Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a problémákat jelző szülőknek, kollégáknak és a sajtónak, a nyilvánosság ereje is hozzájárult ahhoz, hogy ez a vizsgálat megindulhasson – nyilatkozta lapunknak a PSZ elnöke. Totyik Tamás azt is elmondta, azt ombudsmantól azt várja, tárja fel, ha egy-egy intézményben nem megfelelőek a személyi feltételek, a felszereltség, az épületek állapota, biztosítva van-e a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyerekek alapvető joga a minőségi oktatáshoz, fejlesztéshez, a hiányosságok miatt pedig állapítsa meg a fenntartók, illetve az állam felelősségét. Hozzátette: tudja, hogy egy átfogó vizsgálat sok időt vesz igénybe, ugyanakkor a problémákra sürgősen megoldást kell találni,

Megírtuk: akadnak olyan EGYMI-k, ahol gondok vannak a fűtéssel, a szigeteléssel, a vízvezetékekkel, az akadálymentesítéssel. Van olyan intézmény, ahol állandóak a dugulások, ezért a vécék gyakran használhatatlanok, a falak egy részéről szinte teljesen lemállott a vakolat, máshol az ablakokat kellett beszögelni, hogy a helyükön maradjanak. A felszereltséggel is gondok vannak, egy Baranya megyei EGYMI-ben például összetolt tornatermi zsámolyokon pelenkázzák azokat a súlyosan sérült gyerekeket, akik állapotuk miatt erre is rászorulnak. A munkaerőhiány miatt pedig több helyen előfordul, hogy nem megfelelő végzettségű szakember foglalkozik a gyerekekkel, akik számára sokszor nem tudják biztosítani a szükséges fejlesztéseket, óraszámokat. A dolgozók így is túlterheltek, kimerültek.

A PSZ elnöke lapunknak azt is elmondta, tudnak olyan intézményről,

– Elkeserítő, hogy egy olyan országban élünk, ahol azokat akarják elhallgattatni és megbüntetni, akik felhívják a figyelmet a gondokra, hiányosságokra. A fenntartók és döntéshozók nem a megoldást keresik, hanem láthatatlanná akarják tenni a problémákat. De az biztos,

– fogalmazott Totyik Tamás. A pedagógusoktól és más dolgozóktól, valamint a szülőktől pedig azt kérte, ne tűrjék némán a méltatlan körülményeket, különösen, ha azok a gyerekek szakszerű ellátását, fejlesztését veszélyeztetik vagy lehetetlenítik el, mert a hallgatás nem megoldás.

A vizsgálattal kapcsolatban az ombudsmani hivatal azt is közölte: a további részletekről és az eredményekről a vizsgálat lefolytatását követően adnak tájékoztatást.