Elindult a kilenc az egyben fóti akkuper, a BYD akkuösszeszerelő üzem környezetvédelmi engedélyét támadták meg a bíróságon

Nyolc magánszemély és egy egyesület a bíróságon is harcol a fóti akkumulátor-üzemek ellen: persorozat helyett azonban egyesített eljárás jöhet.

Nyolc tárgyalást zavartak le egymás után a Budapest Környéki Törvényszéken kedden a Fót határában lévő HelloParks csarnokába telepítendő BYD akkumulátor összeszerelő üzem környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban.

Az engedélyt nyolc magánszemély, illetve az üzem közvetlen közelében lévő lakóparkban élőkből alakult Foton 2023 Egyesület is megtámadta. Kedden a magánszemélyek tárgyalása zajlott. Mivel a perek tárgya és az alperes minden esetben ugyanaz, már a tárgyalás előtt azt javasolták, hogy egyetlen mintaperben tárgyalja ezeket a bíróság. A törvényszék gazdaságossági okokból hajlott is volna a dologra, ám a mintaperhez minimum 10 felperesre lenne szükség, jelen esetben pedig ezt nem érték el. Ezzel együtt a perek egyesítésére tett javaslatot a tárgyalást vezető bírónő. A felpereseknek 15 napjuk van a döntésre.

Pozitív fejleményként értékelte a perek összevonásának fejleményét Juhász Péter, a Foton 2023 Egyesület tagja. Mint mondta, már az induláskor megtévesztették a fótiakat. A Hello Parks beruházást azzal harangozták be annak idején, hogy kereskedelmi tevékenységet folytató cégek bérelnek majd ott raktárakat. Azután önkormányzati hirdetményekből, közmeghallgatásokon elhangzottakból lassan körvonalazódott, hogy a logisztikai park egyik csarnokában egymás mellett raktározna akkumulátorgyártáshoz szükséges súlyosan mérgező veszélyes anyagokat a dél-koreai HTNS Hungary Kft. és gyártana akkumulátorokat a kínai hátterű BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. a szomszédos lakóparktól néhány száz méterre.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a HelloParks csarnokai eredendően könnyűipari raktározási céllal épültek, így arra alkalmasak, más tevékenységre eredetileg az önkormányzat sem adott engedélyt. Majd hirtelen fordulattal Vass György fideszes polgármester július végén mégis kiadta az új tevékenység megindításához szükséges településképi hozzájárulást az FT1 jelű csarnoképületre, amely éppen a BYD üzemi területe. A Pest Vármegyei kormányhivatal első körben elutasította a lakók és az egyesület illetékességét, és birtokvédelmi kérelmét. Ennek a döntésnek a megtámadása érdekében indultak a perek.

Mindegyiknek azonos a célja: a BYD-nak kiadott környezetvédelmi engedély megtámadásához ismerje el a bíróság a magánszemélyek és az egyesület perképességét. Ebben az esetben ugyanis jogszerűen kifogásolhatják, hogy a két cég – az akkugyártó BYD és az akkugyártáshoz szükséges felső küszöbértékű veszélyes anyagokat raktározó HTNS – rosszhiszeműen hallgatta el a hatóságok elől, hogy közös csarnokban működnek majd. A két tevékenység környezetre gyakorolt hatása a tiltakozók szerint

Az ügyben egyébként egy másik per is folyamatban van, ebben szeptemberben már tartottak is tárgyalást. Ott a HTNS ügyében perelték be magánszemélyek az engedélyt kiadó kormányhivatalt.

Akkor a bíróság elrendelte, hogy közösen megválasztott iparbiztonsági szakértő elemezze, hogy a két cég működésének kölcsönhatása felülírja-e a HTNS környezetvédelmi engedélyében szereplő hatáskörzet kiterjedését.

A lakókat képviselő egyesület szerint a cégek az engedélyezési eljárások során nem tájékoztatták pontosan az ügyben eljáró kormányhivatalt sem a felhasználni kívánt veszélyes anyagokról, sem a tevékenységükről és arról sem, hogy ezt ugyanazon csarnokban kívánják végezni. Ráadásul ennek a hatóságok se jártak utána, elfogadták a beruházók közléseit. A tiltakozók a kiadott engedélyek visszavonását és a hatóságok új eljárásra kötelezését szeretnék elérni.

– válaszolta az egyesület képviselője a Népszava azon kérdésére, miért az akár évekig elnyúló pereskedést választották tiltakozási eszközként. Mint mondta, lehet közmeghallgatásokon tiltakozni, munkabizottságokban érvelni és transzparenseket lobogtatni, ezt ők is megteszik, de mindez senkit nem kötelez semmire, hiszen az csak véleménynyilvánítás. Ahhoz ez kevés, hogy az engedélyt visszavonják, a kormányhivatal belássa, felszínesen járt el az ügyben, a beruházók elismerjék, nem adtak át minden információt, a Hello Parks pedig elfogadja, hogy nem térhet el eredeti ígéretétől, miszerint csak a logisztikai tevékenység zajlik a területen. Mindezt csak jogi eljárásokkal és a bírósági ítéletekkel lehet maradandóan befolyásolni. A fótligeti tiltakozók nem tartanak attól, hogy a per végére felépülhet az üzem. Saját szakállukra felszerelhetik, de engedély nélkül nem indulhat meg a gyártás – bizakodott Juhász Péter. Itt érdemes azonban felidézni azt: a Pest Vármegyei Kormányhivatal idén júliusban állapította meg, hogy a Samsung gödi gyára „egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet kezdett meg és folytat – ilyen engedély nélkül.”

A perek tárgyalását 15 napra felfüggesztették.