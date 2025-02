Lélekben akadálymentesít az ArtMenők és a HODWORKS első közös inkluzív táncelőadása

„Amikor felállítanak a kerekesszékből, szembesülök a valósággal, hogy nem tudok táncolni, és mégis tudok” – mesélte az egyik résztvevő az ArtMenők és a HODWORKS első közös kortárstánc produkciója, az Idol próbája után. Mert mi is a tánc? Martha Graham, a legendás amerikai táncos-koreográfus szerint „a lélek rejtett nyelve”, önkifejezés, átlényegülés és feloldódás a mozdulatok által. Akadálymentesítésre a lelkekben is szükség van, hogy aztán a közterek, a jog és minden egyéb átjárható legyen, és az inkluzivitást fizikálisan is megtapasztalva elfogadóbbá váljunk a nem normativizálható testekkel, sorsokkal.