„Eljött a változások szele!” – Scorpions-dallal gratulált Orbán Viktor a szélsőjobboldali Geert Wildersnek az exit poll után

M.A.;

Geert Wilders;Orbán Viktor;Hollandia;

2023-11-23 08:08:00

A miniszterelnök azt is tudatta, fontos számára, hogy az elsők közt reagáljon a „földrengésszerű” választási győzelemre.

„Eljött a változások szele! Gratutálok Geert Wildersnek a holland választásokon aratott győzelemhez!” – írta angol nyelvű bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a korábban Twitter néven ismert X-en.

A miniszterelnök a szerda késő este, az exit poll közzététele után kitett posztjában egy, a Scorpions Wind of Change című számához készült videóklipből származó giffel is üzent a szélsőjobboldali Szabadságpárt vezetőjének.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J