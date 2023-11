nepszava.hu;

2023-11-23 22:13:00

Év végéig bezárt a balassagyarmati szülészet-nőgyógyászat

A fekvőbetegeket, az akut ellátást igénylőket a salgótarjáni kórházba irányítják.

Ismételten fennakadások keletkeztek a szülészet-nőgyógyászati osztályunkon a betegellátásban; elhúzódó betegség miatt az akut ellátások tekintetében december 31-ig a szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátásunk szünetel, ezen időszakban betegeinket a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház látja el, Salgótarjánban – derült ki a Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet főigazgatójának, Tóth Juditnak az intézmény honlapján olvasható közleményből.

Azt, hogy pontosan milyen betegség, kinek a betegsége okozza a leállást, a közlemény nem tartalmazza, de ugyanez a helyzet fennállt már augusztus végén is, amikor szintén a salgótarjáni intézménybe irányították az érintett betegeket, akkor „hirtelen jött betegség” volt az indok. Ahogy akkor, úgy most is megnyugtatják azokat, akik nem szülni akarnak, illetve nem akut betegek: „Nógrád vármegyei szülészeti-nőgyógyászati ellátás folyamatossága továbbra is akadálytalan. A szakrendelői ellátást, a terhesgondozást intézményünk továbbra is biztosítja, az egynapos beavatkozások zavartalanul folynak. A fekvőbeteg ellátásban halasztható beavatkozások esetén a szakrendeléseken kapnak tájékoztatást a betegfelvétel és ellátás időpontjáról.”

A főigazgató, hasonlóan a korábbiakhoz, most is felhívta a figyelmet arra, hogy „a tervezhető betegellátások területén a várakozási idő megnövekedhet, amelyből fakadó esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük”. – Intézményünk mindent elkövet annak érdekében, hogy mielőbb visszaállíthassa a balassagyarmati szülészet-nőgyógyászati ellátás folyamatosságát, addig kérjük szíves türelmüket. Amennyiben az ellátási rendben bármilyen további változás lép fel, azonnal tájékoztatjuk önöket – áll a közlemény végén.