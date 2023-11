nepszava.hu;

Írország;Dublin;zavargások;letartóztatások;késes támadás;

Pusztító zavargások törtek ki Dublinban a a csütörtöki késelés után, 34 embert letartóztattak

Az ír kormányfő nyilatkozatban nyugtatja a főváros lakóit és a turistákat, hogy visszatérhetnek a belvárosba, ahol az éjjel még lángoltak az autók buszok, villamosok.

Visszatérhet a nyugalom Dublin belvárosába, ahol csütörtök este törtek ki zavargások azután, hogy a városközpontban öt embert, köztük három kisgyermeket késsel megsebesített egy támadó. A kivezényelt rendőrök 34 embert vettek őrizetbe – idézte a Reuters Leo Varadkar ír miniszterelnököt, aki pénteken nyilatkozott a várost megrázó eseményekről, miközben a hatóságok további esetleges erőszakcselekmények veszélyére figyelmeztetett.

Amint arról csütörtökön lapunk is beszámolt, a támadó, akit rövid időn belül őrizetbe vettek, egy 50 év körüli férfi. Áldozatai közül egy ötéves kislány súlyos sérüléseket szenvedett, őt a sürgősségire szállították, ahogyan egy 30 év körüli nőt is. Könnyebb sérüléseket szenvedett egy hatéves lány és egy ötéves fiú, őket késő délutánra már haza is engedték. Egy ötven év körüli férfit is sebesülésekkel ápolnak. Az áldozatok az egyik közeli iskola diákjai és tanárai voltak.

A rendőrség eleinte kizárta, hogy terrortámadásról lett volna szó, illetve azt közölték, hogy semmi jel nem utalt terrorakcióra, csakhogy – olvasható a Reuters összeállításban – a nyomozó hatóságok nyilatkozataikban „semmilyen indítékot, így a terrort sem zárták ki. Mivel nem közölték az őrizetbe vett férfi állampolgárságát, az online fórumokon, közösségi oldalakon már találgatások jelentek meg arról, hogy külföldi lehet az elkövető.

Mindenesetre azok, akik a támadás hírére randalírozni kezdtek,ritkán látott pusztítást végeztek Dublin szívében, kirakatokat törtek be, rendőrautókat, buszokat és villamosokat gyújtottak fel, sőt, a rendőrökkel is összetűztek. Az ír sajtó „fekete péntek reggelről” írt a kifosztott üzletek és a kiégett járművek láttán.

Leo Varadkar szerint a randalírozók „szégyent hoztak Dublinra, Írországra, a családjukra és saját magukra”, majd arra biztatta az embereket, hogy már biztonságos a város, és a zavargások nem szélesedtek ki.