Czene Gábor;

MSZP;ellenzék;összefogás;párbeszéd;Demokratikus Koalíció;

2023-11-24 19:53:00

Teljes ellenzéki összefogás még nincs, de részleges már van az önkormányzati választásra

A DK-ban úgy tartják, hogy nyertes csapaton nem kell változtatni, a megállapodás az MSZP-vel és a Párbeszéddel pedig a kezdete valaminek, és nem a vége.

A Demokratikus Koalíciótól származó információink szerint az ellenzéki pártnak három-négy hónapon át tartó tárgyalások után sikerült tető alá hoznia az önkormányzati választásokról szóló „átfogó országos” megállapodást az MSZP-vel és a Párbeszéddel. A DK-ban úgy tartják, hogy ez nem valaminek a vége, hanem a kezdete.

Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, a két másik párttal külön-külön kötött DK-s megállapodás tartalmazza az érintett pártokhoz tartozó, hivatalban lévő polgármesterek újbóli indítását. Döntés született számos, jelenleg nem ellenzéki irányítású kerület és vidéki település esetében is a polgármesterjelöltekről. A Párbeszéddel aláírt megállapodás kitér arra is, hogy a DK támogatja a főpolgármester, azaz Karácsony Gergely „újbóli közös indítását”. (Előző cikkünkben felidéztük, hogy korábban ez távolról sem volt magától értetődő.)

A DK-tól kapott tájékoztatás szerint a megállapodások – bár elvétve alpolgármesteri helyekről is szólnak – döntően a polgármesterjelöltekre fókuszálnak. Az egyéni jelöltekről helyben kell megállapodni. A DK azért kötött különmegállapodásokat, mert az egyeztetések megkezdésekor arra a következtetésre jutott, hogy a sok részlet és részérdek miatt négy-öt ellenzéki párt részvételével bajos lenne általános országos szerződést elfogadtatni.

Bár a DK-nál abban bíznak, hogy lesz folytatás, a Jobbik-Konzervatívokkal eleve el sem kezdődtek országos szintű egyeztetések. A Jobbik ugyanis azt az álláspontot képviseli, hogy az önkormányzati választáson a pártok jelöltjeinek egy civil szervezet színeiben, pártjelvények nélkül kell szerepelniük. (Igaz, ennek némileg ellentmond, hogy Karácsony Gergellyel szemben a párt jobbikos jelöltként indítja Brenner Kolomant.)

Ellenben az LMP-vel kifejezetten jól állnak a tárgyalások – tudtuk meg. Az LMP belső döntési mechanizmusa miatt egy átfogó országos megállapodás aláírása nehézségekbe ütközne ugyan, de helyi megállapodások sorával ezt lényegében ki lehet váltani. A Momentummal – amelynek EP-képviselője, Donáth Anna mostanában keményen támadja a DK-t – szintén folytak tárgyalások. Később még változhat a helyzet, egyelőre azonban kevés esély látszik átfogó megállapodásra a Momentummal: helyi együttműködésekre viszont annál több.

„Nyertes csapaton ne változtass” – a DK igyekszik ezt az elvet követni, ezért támogatja a már meglévő ellenzéki polgármesterek újbóli indítását. Három kivétel akad: Eger, Szigetszentmiklós és Miskolc. Olyan városokról van szó, ahol az ellenzéki színekben megválasztott polgármester a DK szerint egyértelműen „megszűnt ellenzéki lenni”, vagy – erre példa Miskolc – túlságosan is jó kapcsolatokat ápol a Fidesszel, így kétségek merülnek fel az ellenzékiségét illetően. Előválasztás rendezését a Demokratikus Koalíció csak négy-öt helyen tartja indokoltnak.