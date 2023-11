P. L.;Á. Z.;

Brüsszel;háború;Orbán Viktor;támadás;

2023-11-25 15:09:00

Orbán Viktor nem védekezik többé, kőkemény támadást indított az EU ellen

A nindzsakormány elindult a hanyatló Nyugat ellen, a támadás hevében a miniszterelnök brüsszelezni is elfelejtett.

A közismerten békepárti miniszterelnök, Orbán Viktor kormányzásának sajátos vonása, hogy folyamatosan háborúzik. Ahogy pedig az háborút viselő országokban szokás, a rendkívüli állapot a törvényalkotás szintjén is megjelenik: a félelmet nem ismerő Orbán-kormányt immár egy és háromnegyed éve háborús veszélyhelyzetre hivatkozva kormányoz rendeleti úton.

A harcok állásában most azonban fordulat következett: ismert, hogy hazánknak egész eddig védekeznie kellett az EU támadásai ellen, most azonban Orbán Viktor bejelentette, elindult az ellentámadás. Nem is akármilyen, az oroszok ellen védekező ukránok csak leshetnek.

- olvasható az önjelölt nindzsaminiszterelnök bejelentése a Facebookon.

Azt egyébként csak vélelmezzük, hogy az EU-ról van szó, Orbán Viktor ugyanis a támadás hevében brüsszelezni is elfelejtett. A szót, amelyet használ, azt hogy „ők” megjelent már azokon a plakátokon is, amelyeken Alex Sorost és Ursula von der Leyent látni.

Csak félve jegyezzük meg, hogy a bornírt nemzeti infantilizmusnak néhol háború a vége, Orbán Viktor szövetségeseit elnézve pedig támadással fenyegetőzni nem sok jót ígér.