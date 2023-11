Á. B.;

2023-11-26 08:55:00

Az Orbán-kormánynak péntekig kell előteremteni a ferihegyi repülőtér megvételéhez szükséges pénzt, az utolsó pillanatban sikerülhet csak összehozni a forrásokat

Hiába a válságos idők, a kabinet foggal-körömmel ragaszkodik a budapesti légikikötő megszerzéséhez.

Legkésőbb a pénteki napig ki kellene egyenlíteni az államnak a Budapest Airport után járó tetemes összeget - olvasható a Telex cikkében.

A portál megjegyzi, hogy az elmúlt hetekben több tranzakciót is direkt úgy terveztek, hogy abból időben megérkezzenek az ezért járó összegek. Ilyen az Erste Bank 15 százalékos részének eladása és két, ugyancsak hazai biztosító (Alfa és Union) 35-35 százalékos részének eladása is. Ám még így is kérdéses, hogy sikerül-e a vételárat összeszedni határidőre. Korábban már mi is hírt adtunk róla, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy konferencián arról beszélt, hogy piacra dobnak bizonyos „nem stratégiai” vagyonelemeket is a cél érdekében.

A portál szerint a magyar állam a világ legnagyobb reptérüzemeltetőjével, a francia Vinci Airports-szal szeretné megvenni a Budapest Airportot. A Vinci Airports a világ első számú ágazati cégeként 13 országban 65 repülőteret működtet. A furcsa szereposztás szerint a magyar állam 51 százalékot, a Vinci 49 százalékot vinne, de a menedzsmentjogokat is birtokolná, vagyis a társaság irányítása a francia csapat feladata lenne.

A Népszava is írt arról még szeptemberben, hogy az Orbán-kormány ismét elővette régóta dédelgetett szándékát a ferihegyi repülőtér megvásárlására. A Bloomberg akkori információi szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. (BA Zrt.) felvásárlása, mintegy 4 milliárd eurós, azaz 1520 milliárd forintos tranzakció lehet. Az államosítás számítások szerint évtizedek alatt térülne csak meg, s az ügylettel a magyar állam mintegy 600 milliárdos adósságot venne a nyakába.