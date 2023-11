nepszava.hu;

Cáfolja a BM állítását a Qualitas Gimnázium

Az oktatásért is felelős tárca az alapítványi iskola igazgatóját és fenntartóját okolja a kialakult helyzetért, de a dokumentumok mást mutatnak.

Csaknem egy tucatnyi dokumentum cáfolja a Belügyminisztérium (BM) hétfői állítását, amely szerint a korábban Soroksáron működött Qualitas Gimnázum tervezett kiürítéséről ők csak 2023. augusztus végén szereztek tudomást – olvasható a veszélybe került középiskola igazgatója, Ott Ferenc, valamint az intézmény fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, Kovács György által aláírt, a Népszavához is eljuttatott közleményben. Lapunk hétfőn számolt be arról, hogy a szeptember közepén a Budapest XXIII. kerületében bérelt épületükből az egyik tanítási nap kellős közepén kilakoltatott iskola mintegy 300 tanulója, köztük 70 végzős és több, mint 20 pedagógus kerülhet önhibáján kívül az utcára.

Elutasította ugyanis a Fővárosi Kormányhivatal a Qualitas Gimnázium működési engedélyének a módosítását, és ezzel végveszélybe hozta az iskolát. Az alapítványi gimnázium vezetőinek tájékoztatása alapján a döntést azzal indokolták, hogy Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára nem támogatta a kérelmet, mert szerinte azt már 2023. május 31-ig kellett volna előterjeszteni. Pedig az iskola a kilakoltatást követően egy héten belül megtalálta új helyét, Csepelen, az iskolaépület bérbevételéről pedig szeptember 22-én meg is állapodtak, a működési engedély módosításán kívül az összes szükséges iratot, igazolást, szabályzatot csatolták.

Az ügyben hétfő este a 444 közölte, hogy a Belügyminisztérium nekik eljuttatott állásfoglalása szerint „jogerős bírósági végzés alapján történt a végrehajtás, melynek eredményeképpen az épületet 2022 októberében elárverezték”. – A vitathatatlanul az információk birtokában lévő igazgató és a fenntartó felelőtlenül jártak el, amikor az intézményt már a nyár folyamán nem költöztették el a más tulajdonába került épületből, melyet már az előző tanévben is jogtalanul használtak. A tárca felé csak 2023 augusztusában jelezte az Ott Ferenc vezette iskola, hogy az épületet nem fogják tudni használni.”

A Qualitas Gimnázium dokumentumai között van három, Orbán Viktor miniszterelnöknek a tárgyban küldött levél, amelyben segítséget kérnek, s az első dátuma: 2023. február 3., amit követett még egy június 15-én és 26-án is. Júliusban a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának és Gulyás Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek is küldtek egy-egy levelet, majd augusztus 23-án magának az oktatásért is felelős belügyminiszternek, Pintér Sándornak is. A BM köznevelési államtitkára, Maruzsa Zoltán még július 3-án válaszolt is, mert valahogy hozzá jutott el az egyik panasz, de gyakorlatilag elhajtotta az iskola vezetőit, ahogy később Gulyás Gergely tárcája is. Végül Maruzsa azt javasolta az iskolának, tárgyaljanak a kilakoltatójukkal, s „piaci áron” béreljék vissza az ingatlant.