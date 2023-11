P. L.;

2023-11-28 22:42:00

Semjén Zsolt: Az Európára zúduló iszlám inváziótól a nemzeti konzultáció kitöltésével védhetjük meg a keresztény civilizációt

Súlyos okfejtés.

Meg kell védeni Magyarország keresztény civilizációját az Európára zúduló iszlám inváziótól - mantrázta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nemzeti konzultáció keddi siófoki állomásán.

Semjén Zsolt konklúziója az MTI szerint a következő:

Ezzel ugyanis szerinte felhatalmazást kap a kormány, hogy Brüsszelben is „meg tudja védeni a keresztény kultúránkat, nemzeti szuverenitásunkat, családjainkat”. Szavai szerint három kérdésben is „harcban állunk Brüsszellel. Az első, hogy nem engedjük be az illegális migrációt Magyarországra, szó sem lehet kötelező betelepítési kvótáról”.

A másik kulcsfontosságú téma Ukrajna. Semjén Zsolt itt elmondta a szokásos kormányzati paneleket az orosz érdekeknek megfelelően, vagyis, hogy a nyugati terv az volt, hogy Ukrajna megnyeri a háborút nyugati segítséggel, azonban „nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán ellentámadás kudarc”, a szankcióktól az orosz gazdaság szerinte nem roppant meg, és Vlagyimir Putyin sem rendült meg hatalmában. Elképzelése szerint ezzel ellentétben Európa belerokkant a szankciókba (már amennyiben a toronymagasan Európa-rekorder magyarországi inflációs számokat kivetítjük egész Európára - a szerk.). Ebből szerinte az következik, hogy új Ukrajna-stratégiára van szükség, az pedig irreális, hogy Ukrajnát most felvegyük az Európai Unióba.

Semjén Zsolt közölte, válaszolni kell arra a kérdésre, hol van Ukrajna határa? Van egy nemzetközi jogilag elismert határa, ám jelentős területeit az orosz hadsereg ellenőrzi. Lakossága többsége elhagyta Ukrajnát, és az állam létét is az EU segélyei tartják fent. A miniszterelnök-helyettes szerint ha Ukrajna uniós országgá válna, akkor egy háborúban álló országot vennénk fel az unióba, és könnyen háborús konfliktusban találnánk magunkat. Ráadásul attól kezdve az agrártámogatások, a kohéziós pénzek Ukrajnába mennének - riogatott. Ezért kijelentette, „nem reális” Ukrajna felvétele az Európai Unióba, hanem egy speciális státuszt kell ajánlani az országnak, mint például Törökország esetében.

Semjén Zsolt végezetül a kormány által gyermekvédelminek nevezett törvény kapcsán is elmondta a szokott kommunikációs fordulatokat, nevezetesen, hogy a gyerekek szexuális felvilágosítása a szülőkre tartozik, nem pedig az „LMBTQ lobbi-csoportokra”.

A miniszterelnök-helyettes okfejtéséből valahogy kimaradt, hogy miközben az Orbán-kormány Európában játssza el a kereszténység védelmezőjét, a hegyi-karabahi örmény keresztények Azerbajdzsán általi elüldözéséhez nyíltan gratuláltak.