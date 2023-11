P. L.;

2023-11-29 15:04:00

Megsemmisítette a Kúria a debreceni CATL akkugyár katasztrófavédelmi engedélyét

Meglepő fordulat, már-már a jogállamiság nyomait lehet felfedezni.

Győzelem! Stop Akkugyár! Ma délelőtt a Kúria az általam képviselt Horváth Nándor László debreceni polgár felülvizsgálati kérelmének helyt adva megváltoztatta a Debreceni Törvényszék ítéletét - kezdte bejegyzését Schiffer András ügyvéd, az LMP volt társelnöke a Facebookon.

A döntéssel a Kúria megsemmisítette a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi hatóság debreceni CATL-beruházásra kiadott engedélyét, egyben új eljárásra utasította a hatóságot. Az indoklás szerint a hatósági eljárás a biztonsági jelentés kiegészítése tekintetében megsértette a nyilvánosságra - így a kifüggesztésre, közmeghallgatásra - vonatkozó szabályokat - írta posztjában Schiffer András.

Amint arról lapunk is folyamatosan beszámolt a Debrecenbe tervezett, horribilis méretű kínai akkumulátorgyár miatt hónapok óta áll a bál a cívisvárosban. A környezet ütemes szétrombolásával járó gigaberuházás miatt a helyiek heves tiltakozásba kezdtek, a témában tartott közmeghallgatás pedig botrányba fulladt, amiből az Orbán-kormány nem azt szűrte le, hogy esetleg nincs rendben a projekt, hanem hogy zavaró tényező a közmeghallgatás intézménye. Az orosz-ukrán háborúra hivatkozva így hoztak is egy rendeletet, miszerint nem szükséges az érintettek személyes megjelenése a közmeghallgatásokon. A rendelet az önkormányzatokra is érvényes, ennek értelmében az esemény „a helyi lakosság, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek személyes megjelenése nélkül is megtartható”. Azóta egyebek közt a gomba módra szaporodó akkugyárak ügyében előszeretettel tartják meg a közmeghallgatásokat köz nélkül.

Az Orbán-kormány természetesen magasról tett rá, hogy a helyiek tiltakoznak, az akkugyár minden szükséges engedélyt megkapott. Ebbe a képbe rondított most egy kicsit bele a Kúria döntése.