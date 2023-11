Balogh Gyula;

gyász;Bajomi Nagy György;

2023-11-29 16:30:00

Búcsú Bajomi Nagy Györgytől

Megrendülten tudatjuk, hogy Bajomi Nagy György, társulatunk tagja, méltósággal és mindannyiunk számára példaadó lelkierővel viselt hosszú betegség után a mai napon elhunyt - adta hírül az Örkény Színház kedd este.

A Solnessben láttam őt utoljára a színpadon az Örkény Színház stúdiójában. Az intim térben egyszer csak megjelent, szerepe szerint mint a család háziorvosa és egy fényképezőgéppel kattintgatott. Korábbi önmagához képest jóval vékonyabb volt, hangja rekedtes lett. Megjelenése mégis letisztult erőt sugárzott. Érződött, hogy mindent lát és ösztönösen kíváncsi, nem lehet őt átverni. Az Örkény Színház előtt Szombathelyen játszott vezető szerepeket. Székely Csaba Vitéz Mihály című darabjának főszereplőjeként ellenállhatatlan volt. Egy kereskedőből lett diktátort játszott és ezt a nem kis utat óriási energiákkal és nagyon sok színnel, hangulatváltással tudta megjeleníteni. Szerepelt korábban a Tűzvonalban című sorozatban, sokan onnan ismerték. De aki látta színpadon, az biztos nem tudta őt elfelejteni.

Minden szerepében be tudta csenni saját, nagyon izgalmas személyiségét. Jó kedélye, lazasága kollégáit is inspirálta. Egy tévéműsorban elmondta, hogy nála nem fordult elő, hogy nem volt kedve színpadra lépni. Szeretett játszani. Néhány éve beteg lett. Drukkoltunk, hogy meggyógyuljon. Betegen is játszott. Mohácsi János rendező Bajomi mostani halála után osztotta meg a színésznek azt a mondatát, ami akkoriból származik, amikor beteg lett: “Most ebből szépen meggyógyulunk. Vagy elegánsan meghalunk.” Elegánsan, nagyvonalúan ment el, derűsen, a csínyre, a humorra való ösztönét nem elveszítve. Nagyon korán, nem sokkal 57. születésnapja előtt.