2023-12-01 10:40:00

Fegyelmi vizsgálat vár Baja momentumos polgármesterére, amiért nekiment Donáth Annának a Gyurcsány-kritikája miatt

Nyirati Klárát akár ki is zárhatják az ellenzéki pártból.

Fegyelmi eljárás indult a Momentumban Nyirati Klára bajai polgármester ellen, miután a Demokratikus Koalíció egy rendezvényén éles hangvételben kritizálta Donáth Annát, a Momentum európai parlamenti képviselőjét - értesült a 24.hu.

Amint azt lapunk is megírta, Nyirati Klára elmondása szerint „borzasztó rosszul” élte meg, hogy Donáth Anna több alkalommal is Gyurcsány Ferencet és a DK-t bírálta a beszédeiben. Azt is állította, nem ő az egyetlen, aki most haragszik Donáth Annára. Mint mondta, a történtekről beszélt Fekete-Győr Andrással, a Momentum volt elnökével és országgyűlési képviselővel, aki úgy gondolja, hogy a párt EP-képviselője „hülyeségeket csinál”. A hétvégén pedig találkozott Soproni Tamással, Terézváros momentumos polgármesterével, aki állítólag azt mondta, „egyszerűen nem tér magához”.

A 24.hu megpróbált utána járni, mi igaz ebből. Nyirati Klára nem kívánt semmit hozzátenni a korábban elhangzottakhoz, de Fekete-Győr András szintén elutasította, hogy kommentálja párttársa – neki tulajdonított – szavait. „Nem szeretnék nyilatkozni magánbeszélgetések tartalmáról” - közölte. Soproni Tamás terézvárosi polgármester ugyancsak nem akarta egyértelműen megerősíteni, vagy cáfolni az elhangzottakat: a lap kérdésére azt mondta, „az önkormányzati politika más szint, ott az együttműködésnek nincs alternatívája”, és jó eséllyel Budapesten is közösen indul a Momentum a DK-val. Az elmúlt hetek nyilatkozatait szerinte abból a szempontból célszerű értékelni, hogy a 2024-es EP-választás valódi tétje, hogy Donáth Anna, vagy Dobrev Klára lehet-e Orbán Viktor kihívója 2026-ban.

A párt országgyűlési kéviselői ugyancsak nem akartak bővebben nyilatkozni a témában, egyikük név nélkül annyit mondott, hogy „nincs probléma vagy konfliktus párton belül, ez egyszemélyes ügy, Nyirati Kláráé, amit a párt kezel is”. A kezelés módja az lesz, hogy a Momentum fegyelmi eljárást indított a bajai polgármester ellen, ennek következménye elmarasztalás esetén a megrovástól a kizárásig terjedhet. A párt egy neve elhallgatását kérő elnökségi tagja úgy fogalmazott: „Abszolút nem fér bele, amit Nyirati csinált, ilyen nincs”.

A lap DK-s forrása következetlenséggel vádolta a Momentumot, szerinte „lehet azt mondani, hogy Donáth nem az önkormányzati szintről beszél, de az első publicisztikájában a DK egészéről ír mint a hazugságkultúra képviselőjéről, nemcsak Gyurcsányról, hanem minden tagunkról.”

A név nélkül nyilatkozó momentumos elnökségi tag szerint ugyanakkor Donáth Anna tudatos, pártszinten megtervezett stratégia mentén kommunikál. „A jelenlegi elnökség tudatos stratégiája, hogy Donáth Annán keresztül kommunikáljuk a fontos üzeneteinket, hiszen ő a legismertebb politikusunk, rá figyelnek a legjobban, ezért mondja el ő kifelé azt a stratégiát, amit az elnökség elfogad. Minden lépés, amit a nyilvánosság előtt tesz, meg van beszélve, mindig egyeztetünk, így volt ez a Gyurcsány-kritikával kapcsolatban is. Ez széles körben egyeztetve volt, a frakcióval, az elnökséggel, a polgármesterekkel is, tehát Nyirati Klára is tájékoztatva volt” - közölte. Az illető politikus azt is mondta, szembe kell nézni azzal, hogy nem jött be a 2022-es szövetségi politika, és Gyurcsány Ferenccel nem lehet választást nyerni.

Nyirati Klára a Facebookon úgy reagált a történtekre, bár tiszteli Donáth Anna erőfeszítéseit, de továbbra sem ért egyet a DK bírálatával. Azt viszont elismerte, hogy „túl őszintén és keményen” fogalmazott előzőleg. „Nem volt etikus konkrétan megneveznem más momentumos politikusokat, véleményüket idézve, és ezért tőlük elnézést kértem” - írta.