2023-12-01 17:06:00

Több mint száz palesztin halt meg a tűzszünet vége óta, vannak jelek, hogy egyhamar nem lesz újra fegyvernyugvás

Az izraeli hadsereg csak pénteken 200 célpontot semmisített meg a Gázai övezetben, és újra evakuálásra szólított fel.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint 109-re nőtt azoknak a száma, akik az izraeli hadsereg támadásai miattt vesztették életüket a Gázai övezetben - írja a The Guardian. Az al-Dzsazira korábbi jelentése szerint legkevesebb 15-en akkor haltak meg, amikor az izraeli hadsereg Gázaváros Shujayea városrészén kezdett lakóházakat bombázni.

A WHO, az ENSZ és a Nemzetközi Vöröskereszt egymás után hangsúlyozták elkeseredettségüket a harcok kiújulása miatt. Utóbbinak a főigazgatója, Robert Mardini az AFP-nek azt mondta, rémálomszerű helyzetet teremtettek a palesztin enklávéban, a civilek nem tudnak hova biztonságban távozni, a sebesültek számának folyamatos növekedése meghaladja a kórházak kapacitásait.

A WHO gázai csoportja a BBC szerint már a támadáshullám újrakezdése előtt is horrorfilmszerűnek minősítette a Gázai övezet kórházaiban látott jeleneteket.

António Guterres, az ENSZ főtitkára sajnálatát fejezte ki a harcok újrakezdése miatt, Volker Türk, az ENSZ emberi jogi vezetője katasztrófának minősítette a történteket, felszólított az erőszak azonnali befejezésére, az összes megmaradt túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására, a rakéták válogatás nélküli kilövésének és a nagy kiterjedésű robbanófegyverek használatának beszüntetésére a lakott területeken. „Nagyon aggasztóak az izraeli politikai és katonai vezetők legutóbbi nyilatkozatai, amelyek szerint a katonai offenzíva kiterjesztését és fokozását tervezik” – tette hozzá. Az ENSZ gyermekvédelmi szervezete, az Unicef arról tájékoztatott, gázai munkatársaik nagy tapasztalattal rendelkeznek és nem először látnak harci cselekményeket, az azonban, amivel napjainkban Gázában szembesülnek, őket is sokkolja.

Ejlon Levi izraeli kormányszóvivő a támadás újraindításának indoklásaként azt mondta: „Sajnos a Hamász úgy döntött, hogy véget vet a tűzszünetnek, mivel nem engedte el az összes elrabolt nőt.” Állítása szerint az izraeli kormány már jóváhagyta a szabadon bocsátható palesztin foglyok következő listáját, és nyitott lett volna plusz két nap plusz szünetre. Eközben a Hamász azt is tagadta, hogy miatta ért volna véget a fegyvernyugvás, azt állítva, hogy egész éjszaka tárgyaltak a folytatás lehetőségeiről, de a zsidó állam elutasította az ajánlataikat. Az iszlamista szervezet kiadott közleménye szerint főként időseket adtak volna át, illetve azoknak az izraeli túszoknak a holttestét, akik állításuk szerint izraeli bombázások következtében vesztették életüket. Izrael már korábban jelezte, hogy holttestek átadása semmiféle tűzszüneti megállapodás alapja nem lehet.

Az izraeli hadsereg, az IDF közlése szerint 200 célpontot találtak el a Gázai övezetben, a többi között Hán Juniszban és Rafahban, ahol szárazföldi, légi és haditengerészeti egységeket is bevetettek. Állításuk szerint robbanóanyagok tárolóit, a Hamász terroristái által használt alagutakat, kilövőállásokat és hadműveleti parancsnoki központokat semmisítettek meg.

Az izraeli kormányszóvivő azt mondta, hogy a Hamász még mindig 137 túszt tart fogva, közülük tízen 75 évesek vagy idősebbek. Nemi megoszlás szerint 117 férfiról és 20 nőről van szó, 126-an izraeli, 11-en pedig külföldi állampolgárok. Hét embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Kiderült, hogy három túsz meghalt. Ketten a Nir Oz kibuc lakói voltak, az 56 éves Maya Goren óvónő és dada volt, férjét, Avnert még az október 7-i Hamász-támadás során gyilkolták meg. A másik elhunyt túsz az 55 éves Ronen Engel, aki fényképész és önkéntes volt az izraeli segélyszolgálatoknál. Feleségét és két lányát a Hamász túszul ejtette, és a héten a fegyverszünet szabadultak. Ugyancsak életét vesztette ugyanott a 85 éves Arje Zalmanovics.

Lapunk korábban megírta, hogy a Hamász fogságából szabadult izraeliek éhezésről, bántalmazásról és fullasztó, levegőtlen szobákról számoltak be. Volt olyan gyerek, akit többször megvertek, más gyerekeket fegyverrel fenyegettek, ha sírtak. Előfordult továbbá, hogy a fogvatartottakkal az október 7-ei terrortámadásról szóló videókat nézettek meg.

A BBC-nek most izraeli börtönökből szabadult palesztin foglyok is nyilatkoztak. Eszerint az őrök kollektíven bántalmazták őket, kutyáknak való szájkosarat nyomtak az arcukra, elvették a ruháikat és a takaróikat. Egy női fogoly arról számolt be, hogy nemi erőszakkal fenyegették meg a börtönben és kétszer befújtak a cellájába könnygázzal. A BBC hat emberrel beszélt, mindannyian azt mondták, hogy megverték őket. Egy palesztin foglyok védelmében tevékenykedő szervezet szerint továbbá az izraeli őrök esetenként megbilincselt foglyokra vizeltek, hat fogvatartott pedig meghalt a börtönökben.

Mint megírtuk, helyi idő szerint pénteken reggel 7 órakor lejárt a tűzszünet, Izrael pedig még azt megelőzően újra is indította a háborút a Gázai övezet ellen, azzal vádolva a Hamászt, hogy megsértette a tűzszünetet és izraeli területre lőtt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt is állította, hogy a szélsőséges szervezet nem járult hozzá további túszok szabadon bocsátásához és nem engedett szabadon minden női fogvatartottat az egyezménynek megfelelően.

A Hamász október 7-ei 1200 ember – főként civilek – életet követelő terrortámadása óta az izraeli hadsereg támadásaiban a gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint több mint 14 800 palesztin halt meg. Jelentős részük szintén civil, körülbelül 6000-en pedig gyerekek voltak.

Azt, hogy a korábbi reményekkel szemben a közeljövőben nem reális újabb tűzszünettel számolni, jelzi, Izrael újra lakóhelyük elhagyására szólította fel a Gázai övezetben élőket. A korábbi evakuációs útvonaltól eltérő térképeket készítettek, amelyeket az izraeli katonák által terjesztett szórólapokon lévő QR-kód beolvasásával lehet előhívni, és arra figyelmeztetnek, hogy „saját biztonságuk érdekében” ezeket használják.