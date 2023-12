Népszava;

A munkatársak kérésére lesz privát cég az Országos Meteorológiai Szolgálat, nekik jó lehet, a magyar adófizetőknek nem annyira

A köztisztviselői törvény nem nyújt érdemi védelmet a politikai beavatkozásokkal szemben, viszont sokkal több megkötéssel jár, mint a vállalati forma.

Vállalkozási formában működik a jövőben az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), a munkatársak a köztisztviselői törvény hatálya aló a gyengébb védettséget adó Munka törvénykönyve hatálya alá kerülnek, az állam pedig ezentúl elsősorban (az egyik) megrendelőként lesz majd kapcsolatba az állami tulajdonú meteorológiával.

Az Orbán-kormány által eltervezett illetve végrehajtott hasonló átalakításokat jelentős belső feszültségek és nem ritkán tiltakozás szokta kísérni, az OMSZ esetében azonban ilyesmiről egyelőre nem hallani. Ebben lapunk információi szerint jelentős szerepe van a 2022-es augusztusi események tapasztalatainak: akkor az Orbán-kormány leváltotta a szolgálat vezetőit egy be nem vált augusztus 20-i viharprognózis miatt, s ez a dolgozók előtt is nyilvánvalóvá tette, hogy a köztisztviselői törvény nem nyújt érdemi védelmet számukra a politikai beavatkozásokkal szemben, viszont sokkal több megkötéssel jár, mint a vállalati forma. Az állami intézményi létnek inkább a hátrányait érezték, például a korlátozott előmeneteli lehetőségek vagy a kevéssé piacképes fizetések formájában. Úgy tudni, hogy emiatt a munkatársak, és különösebben a magasabban kvalifikált alkalmazottak az utóbbi hónapokban kifejezetten az átalakítás mellett lobbiztak.

Az OMSZ egy 150 éves intézmény, ennek megfelelő hagyományokkal és belső kultúrával, amelyek egy zrt. formájú vállalatban – még ha nonprofit is – nem feltétlenül élnek majd tovább. Ha az állami támogatás nem nő jelentősen, amire most kicsi az esély, akkor az OMSZ-ből létrejövő HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. eredménye csak úgy tud gyarapodni, ha létszámot csökkent és/vagy árat emel. Az ígéret a munkatársaknak az, hogy a következő hónapokban mindenki ugyanott és ugyanazt fogja csinálni, mint eddig, az azonban borítékolható, hogy a zrt. a külső megrendelőknek az eddigieknél többet fog számlázni. (Az OMSZ eddig is szolgáltatott külső partnerek, például biztosítótársaságok és más magáncégek számára.) További aggály, hogy a beszerzései várhatóan kikerülnek a közbeszerzési körből, így a meteorológiai vállalat a fideszes holdudvar kifizetőhelyévé válhat, aminek a már említett Lechner Tudásközpont esetében szintén vannak jelei bizonyos, korábban házon megoldott munkák „közeli” magánvállalkozásoknak történt kiszervezése formájában. Az is tény, hogy az állami meteorológia most kimerészkedik egy sokszereplős versenypiacra, ahol még érhetik meglepetések. Egy kötelezően ellátandó állami feladat üzletiesítése eleve mindig fölvet kérdőjeleket, az OMSZ esetében pedig (ahogyan az eredetileg sokkal szélesebb körűre tervezett Lechner-modellnél is) uniós aggályok is lehetnek: az EU-ban a meteorológiai szolgálatok szorosan együttműködnek, és a döntő többségük önálló állami intézmény.

Az átszervezés mintája az egyes ingatlannyilvántartási és térinformatikai feladatok kiszervezésével létrejött Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., de az ottani reform mérlege legalábbis kétarcú. Egyrészt a későbbi Lechner dolgozói nem lelkesedtek a köztisztviselői státusz elveszítéséért, másrészt a szolgáltatások – ha a jelenleg a parlament előtt lévő emelést is számítjuk – jóval az infláció fölött drágultak. Ráadásul, nonprofit jelleg ide vagy oda, a gazdálkodásban nagyon is megjelent a profitszempont, most épp egy sokkal kisebb és alacsonyabb szintű komfortot nyújtó épületbe költöztetik őket a Bosnyák térről kül-Budára a Budafoki útra, mert a jelenlegi székházukkal az Orbán-kormánynak (illetve egyes feltételezések szerint a Bosnyák tér környékén aktív üzleti köröknek) más terveik vannak.