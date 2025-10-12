Lassan eljár az idő azok felett a szinte mindenhez értő szakik felett, akikhez bátran fordulhattunk apróbb javítások ügyében. Ha leszakadt a redőny, ha csöpögött a csap, ha szorult a zár, csak egy üzenet, és szerszámostáskájával ott termett a helyi ezermester. De a világ változik, otthonunk modern eszközeit szinte lehetetlen hétköznapi tudással, házilag barkácsolni, a megoldókészségünk is mintha megkopóban lenne. Jól jönne ilyenkor a dolgos kéz. A békéscsabaiak nyugodtan hátradőlhetnek, Hajdu Árpád, a Kölcsönpasi személyében nekik közel a segítség.
A köztisztviselői törvény nem nyújt érdemi védelmet a politikai beavatkozásokkal szemben, viszont sokkal több megkötéssel jár, mint a vállalati forma.
Nyoma sincs a friss adótörvény-tervezetekben, hogy véglegesítenék – vagy ahogyan az autóbuszos vállalkozások kérik –, kiterjesztenék a városnéző busz-szolgáltatások szűk körének megadott kedvezményes áfáját.
Életük nehéz pillanataiban, vagy egyszerűen a meggazdagodás lehetőségét keresve sokakban merül fel, hogy bele kéne fogni egy saját vállalkozásba. Aztán belegondolva a részletekbe, nagyon rögösnek tűnik az út, és általában alaptőke sincs hozzá. Mostantól azonban van egy hasznos útmutató az induláshoz. Nemzetközileg is tekintélyt szerzett, Széchenyi-díjas üzletemberünk, Kürti Sándor, aki családi vállalkozásával jutott el ritka magaslatokra, KÜRT-dosszié címmel könyvet írt azokról a tényezőkről, amelyek tapasztalatai szerint elengedhetetlenek az üzleti sikerhez. Van, ami könnyen elsajátítható a receptekből, de az is kirajzolódik, emberi síkon is összeszedettnek kell lenni, ami állandó szembenézést kíván önmagunkkal, és odafigyelést a környezetünkre.
A korrupciós bűncselekményekkel vádolt, a politikából április 3-án távozó fideszes gyanús vállalkozását korábban a Magyar Pünkösdi Egyház is segítette.
Ötmilliárdos összértékben írt ki pályázatot a legszegényebb települések kisvállalkozásainak a kormány, ám úgy tűnik, ebből is a tehetősebbek részesülnek.
Csak a vállalkozások egy bizonyos körére térnek ki a kormány legújabb gazdaságvédelmi intézkedései, ráadásul csak novemberre járnak.
Váratlannak semmiképpen nem neveznénk az eredményt.
Kurtizánképző könyvre, pilisi zarándokházra, leukémiások gyógyítására, fotográfiai karrier beindítására is gyűjtenek pénzt a közösségi finanszírozás (crowdfunding) két ismertebb hazai platformján jelenleg, de népszavazásra és krumplisalátára is volt már példa.
A tervek szerint több ezer hátrányos helyzetű embernek lesz ebből új munkahelye.
A Pelso Sportegyesület csak tavaly alapították, de máris gigaberuházásban gondolkodnak. A háttérben Orbán Viktor veje tűnik fel.
L. Simon László menesztett kulturális államtitkár feleségének vállalkozása, az Agárdi Aratrum Kft. október második felében nyert több mint 35 millió forintnyi támogatást - írja a Magyar Nemzet. A pénzt a kormánypropaganda gyűlöletcunamijának egyik célpontja, "Brüsszel" adta.
Nem sokáig maradt a tulajdonosa Tiborcz István annak az ingatlanos cégnek, amelynek révén ismét kimutatható közelségbe került állami projektekhez - írja a Direkt36 oknyomozása nyomán a 444.hu. A néhány éve viharos gyorsasággal sikeressé vált üzletember tavaly augusztus végén vásárolta be magát a WHB Ingatlan Kft. nevű cégbe, a cégbírósági iratok szerint azonban november elején már el is adta a tulajdonrészét egy offshore-cégnek, a Brit Virgin-szigeteken tavasszal bejegyzett Synergy Global Consulting Limitednek.
Bár egyre kevesebb az ingyenesen használható hirdetési lehetőség a Facebook oldalain, a cégek többsége szerint megéri Facebookozni - derült ki az RG Stúdió Kft. legfrissebb kutatásából.
Stohl az egyik legfelkapottabb színész ma Magyarországon. Jelenleg a Vígszínház társulatának a tagja, s több színházban összesen kilenc darabban játszik.
Immáron a magyar olvasók is kézbe vehetik a neves szlovák közgazdász, egyetemi professzor, Stefan Kassay Vállalat és vállalkozás pentalógiájának (Gazdaság és pénzügyek alcímmel megjelent) második kötetét, amelyet több elismert szlovák és magyar szakember részvételével mutattak be csütörtökön a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövetségén.
Közel 5100 céget alapítottak egykori munkanélküliek tavaly Ausztriában. A becslések szerint legalább 3300 öt év múlva is a piacon lesz – közölte az osztrák munkaügyi szolgálat (Arbeitsmarktservice, AMS).
Miközben a kormány a tiszafüredi lépfene-fertőzést igyekszik bagatellizálni, a hírek alapján egyértelműen kezd világossá válni, milyen személyi összefonódások és súlyos szabálytalanságok vezettek ahhoz, hogy nyolc embert kórházban ápolnak Tiszafüreden pedig több mint ötven, a fertőzött hússal kapcsolatba került embert kezelnek. Közben Heves megyei házi vágásból származó marhahúsból is kimutatták a kórokozót, Gyöngyösön egy embert bőrlépfene tüneteivel kezeltek.
Tavaly folytatódott a vállalkozói szféra bővülése: december végén a regisztrált gazdasági szervezetek száma megközelítette az 1 millió 828 ezret, ami csaknem 22 ezres növekedés az előző évihez képest, és közel 41 százalékkal több a 2005. évinél. A tavalyi bővülés azonban kizárólag az önálló vállalkozók számának bővüléséből adódott, a vállalkozások 99,7 százaléka kisvállalkozás - jelenti a KSH.
Olcsó finanszírozásra, az adóterhek csökkentésére és alacsony banki díjakra van szükségük a vállalkozásoknak versenyképességük erősítése érdekében - ez a közismert igényhármas olvasható a Vállalkozókhitele.hu honlap legfrissebb online felmérésében.
Nem az a célunk, hogy összeüljünk, és sajnáljuk magunkat, hogy mennyivel rosszabb nekünk, mint a férfiaknak: nem nyavalyogni akarunk, hanem tenni magunkért - fogalmazta meg egyesülete célját szerdai sajtótájékoztatóján a Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesületének elnöke.
Ma reggel elindult a képzés a Google új budapesti konferenciaközpontjában. Az elektronikai óriáscég első oktató- és rendezvényközpontját hozta létre a közép- és kelet-európai térségben. Céljuk, hogy emberek ezreinek életében hozzanak változást, nem csak a Google Magyarország, de az egész régió számára példát mutatva. Diákok, új, de feltörekvő cégek (startupok) és vállalkozások digitális versenyképességét kívánják növelni, mit jelent ez azonban? A képre kattintva tekintheti meg a galériát!
Az áfa-botrány kirobbanása után az adóhatóság most azon gondolkozik, hogy minden vállalkozás becsatol egy online számlázási és könyvelési rendszerbe.
Javaslatot tesz a nemzetgazdasági tárca a pénztárgép-cserét figyelemmel kísérő munkabizottságnak arra, hogy az 50 ezer forintos állami támogatás végső igénybe vételi határideje 2014. január 31. legyen.
Több mint 33 ezer céget töröltek 2013-ban a cégbíróságok Magyarországon, ami 16 százalékkal meghaladja a 2010-es negatív rekordot, és 22 százalékkal több az egy évvel korábbinál - közölte az Opten céginformációs szolgáltató.