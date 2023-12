Á. B.;

Izrael;Hamász;Gázai övezet;Ciszjordánia;

2023-12-03 18:30:00

Aknák százait találta az izraeli hadsereg a gázai alagutakban

Ciszjordániában is egyre aggasztóbb a helyzet. Ott a zsidó telepesek által végrehajtott támadások miatt feszült a hangulat.

Nyolcszáz aknát fedezett fel az izraeli hadsereg a Gáza alatt húzódó alagútrendszer bejáratainál - írja a Reuters.

Az októberben kezdődő műveletek során több mint ötszázat megsemmisítettek. Emellett több mérföldnyi alagút is használhatatlanná vált. A róbbanószerlkezetek közül sok polgári épületek alatt - iskolák, óvodák, mecsetek, játszóterek - közelében vagy éppenséggel belsejében volt.

A Hamász több száz kilométeres alagútrendszert épített ki a Gázai övezet alatt. Ezek olyan hosszúak, mint a New York-i metróhálózat, arra szolgáltak, hogy megvédjék a terrorszervezet tagjait, de egyben hadműveleti bázisként is használták a járatokat. A többségük egyszerű, gyalogos közlekedésre alkalmas, de akadnak olyanok is, amelyekben síneket fektettek le, hogy csillével mozgassák a fegyvereket.

Ciszjordánia is egyre nyugtalanabb. Itt szombaton késő este izraeli telepesek megtámadtak két falut, egy embert megöltek és lángba borítottak egy autót. Az izraeli hadsereg arról tájékoztatott, hogy katonák érkeztek a helyszínre és a többi közt éles lőszerrel számolták fel az összetűzéseket. A Ciszjordánia északi részén fekvő Náblusz városához közeli Madama falu helyi tanácsának vezetője pedig arról számolt be, hogy telepesek egy 15 fős csoportja felgyújtott egy autót, valamint betörte egy háznak az ablakát.

Az utóbbi időkben történt eseteket a világ több vezetője is elítélte. Az Egyesült Államok kormánya vízumtilalmat készül bevezetni a szélsőséges telepesek ellen. A Jes Din, a telepesek által elkövetett erőszakot figyelő emberi jogi csoport szerint a háború kezdete óta legalább 225 alkalommal történt telepesek által elkövetett erőszakos cselekmény történt 93 palesztin közösségben.

Ciszjordániában - amelyet a palesztinok egy jövőbeli független állam részeként akarnak létrehozni - az elmúlt hónapokban egyre jobban elharapózott az erőszak, mivel a telepesek tovább terjeszkedtek, s kudarcot valllottak az Egyesült Államok béketeremtést célzó erőfeszítései is.