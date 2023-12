nepszava.hu;

palesztinok;Izrael;háború;Egyesült Államok;Gáza;halálos áldozatok;tűzszünet;

2023-12-02 10:56:00

Úgy folytatódik a háború Izrael és a Hamász között, mintha nem is lett volna tűzszünet

Az Egyesült Államok a kiújult harcok ellenére újabb fegyvernyugvást akar, és az amerikai alelnök már a jövőbeni palesztin egységről, Gáza és Ciszjordánia egyesítéséről sző terveket.

Szombaton kora reggel rakétázásról, robbanásokról, füstoszlopokról számoltak be a jelentések a Gázai övezetből és az azon túli dél-izraeli területekről – írja a Reuters az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet végét követő második napon. Bár komoly károkról és áldozatokról nem tudtak, a Sky News friss híre szerint már meghaladta a kétszázat is an palesztin halálos áldozatok száma a harcok pénteki kiújulása óta. Legalábbis a Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint. Ugyancsak a harcok folytatásáról számolt be a BBC is.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szombat reggeli jelentésében már az áll, hogy az ideiglenes tűzszünet pénteki megszűnése óta már több mint 400 célpontot vettek tűz alá Gázában. – A légi, tengeri és szárazföldi erők célba vették Gázát, beleértve az övezet déli részén található területeket is. A vadászgépek több mint 50 célpontot találtak el egy kiterjedt támadás során Khan Junisz térségében – írták, hozzátéve Gáza északi részén egy mecsetet lőttek, mert információik szerint azt az Iszlám Dzsihád-csoport műveleti parancsnoki központként használta.

Az ENSZ közleményét idézte a BBC, amely szerint Gáza egész területén humanitárius válság van, a már az összeomlás szélén álló kórházak is zsúfolásig megteltek az izraeli támadások civil áldozataival, köztük sok gyerek. Kiemelték, pénteken nem küldtek segélyt Gázába Egyiptomból, a Palesztin Vörös Félhold szerint arra sincs garancia, hogy szombaton bármilyen készletet is a harcok helyszíneire juttassanak.

Mindeközben az Egyesült Államok újabb tűzszünetet szorgalmaz, legalábbis a Sky News szerint ezt közölte Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter, aki szerint ennek érdekében folytatják az együttműködést Izraellel, Egyiptommal és Katarral. Austin a Hamászt hibáztatta a kiújuló harcokért, és azért, hogy nem állították összeállítania a szabadon bocsátandó túszok új listáját.

Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnöke a COP28 nevű dubaji klímacsúcson várhatóan szombaton fogja ismertetni az amerikai terveket arról, hogy mi következzen az Izrael-Hamász konfliktus lezárása után. Ennek egyik fő pontja, hogy a Gázában és a Ciszjordániában élő palesztinokat „egy kormányzó egység” keretében egyesítsék.