Rédei Judit;

Sotheby's;Salvator Mundi;műtárgypiac;Dmitrij Ribolovljev;

2024-02-11 09:09:00

Az évszázad műtárgypiaci csalása?

Nagy volt a füstje, a közönség izgatottan várta a lángokat, ám végül csalódniuk kellett azoknak, akik azt hitték, hogy az „évszázad műtárgypiaci csalása” ügyében igazságot osztanak az ítészek.

A perben, amely több mint öt éve ad munkát az amerikai igazságszolgáltatásnak, háromhetes tárgyalássorozat, tucatnyi tanú és szakértő meghallgatását követően a minap hirdettek ítéletet, de hogy nem igazán keménykedtek a bírák, azt mi sem jelzi jobban, minthogy mindkét fél „győztesen” távozott a manhattani tárgyalóteremből. A konspirációval megvádolt patinás aukciósházra, a Sotheby’s-re nem bizonyítottak rá semmit, a felperes orosz oligarcha pedig, mint ügyvédje fogalmazott, elérte célját, rávilágított a műtárgypiac átláthatatlanságára, igaz az áhított dollár százmilliókat nem ítélték meg számára. Amit pedig a kívülálló leginkább számonkért volna az eljárástól, a tisztánlátást, azt most sem sikerült elérni, a kiszivárgott információk szerint a tárgyalóteremben sem.

Dimitrij Ribolovljev néhány évig a világ eddigi legdrágább festményének birtokosa volt – de az orosz milliárdost talán többen ismerik az AS Monaco futballcsapat tulajdonosaként. 2018 őszén vádolta meg a Sotheby’s aukciósházat piacmanipulálással, gondatlansággal, szándékos megtévesztésben való közreműködéssel. Ribolovljev állította, hogy a Sotheby’s aktívan részt vett a „műtárgy-kereskedelem legnagyobb csalásában”, amely neki összesen legalább 1 milliárd dollárnyi kárt okozott. A történet a 2000-es évek elején kezdődött, amikor az Oroszországból érkezett műtrágyakirály rövid idő alatt kétmilliárd dollárért épített fel egy páratlan képgyűjteményt. Klimt, Rothko, da Vinci, Toulouse-Lautrec, Modigliani és egyéb műveket vásárolt. Az eladó egy genfi műkereskedő, Yves Bouvier volt, aki, mint azt az orosz milliárdos szinte meghatottan ecsetelte a tárgyaláson, feltétlen bizalmát élvezte. Egyszer azonban szembejött az igazság, Ribolovljev egy elegáns svájci síparadicsomban együtt vacsorázott egy amerikai gyűjtővel, aki a piaci pletykák között megemlítette, hogy valaki a Sotheby’s privát értékesítésén 94 millióért jutott egy szép Modiglianihoz… Hamar kiderült, hogy a kép azonos azzal, amit Ribolovljev csaknem 120 millió dollárért vett meg Bouvier-től, aki privát értékesítés keretében szerezte meg a képet a Sotheby’s-től. Hasonló módon került a Leonardo da Vinci Salvator Mundi című műve Bouvier-hez, aki 83 millió dollár körüli összeget fizetett az aukciósháznak, majd 127,5 millióért adta tovább. Ez az a kép, amely 2017-ben nyilvános piacon soha nem látott rekordáron, 450 millió dollárért kelt el – ám a megszállott orosz nem a több mint 300 milliós nyereségének örült, hanem azt számolgatta, hogy Bouvier mennyit keresett rajta. Az a pár tízmillió dollár nagyon fájdalmas volt számára.

Az oligarcha 2016-ban kezdte meg harcát a „Freeport King”-ként is ismert svájci ellen. A véget nem érő pereskedésben Ribolovljev 37 mestermű, összesen kétmilliárd dollárra rugó vételárát kérdőjelezte meg, szerinte Bouvier legalább 1 milliárd dollárt tett zsebre közös ügyleteikből. Bouvier álláspontja szerint ő képkereskedőként szabadon árazhatott, Ribolovljev viszont azt állította a Monacóban, Szingapúrban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Svájcban indított pereiben, hogy a műkereskedő egyszerű ügynök volt, és ily módon a jutalékot finoman szólva is túlárazta. Ellenségeskedésük fordulatokban nem szűkölködött, hamis vádak, egymás csőbe húzása, magas rangú monacói hivatalnokok korrumpálása színesítette a történetet. Bouvier ellehetetlenítése érdekében semmi nem volt drága Ribolovljevnek, ügyvédje például Monacóban hatósági prominenseket vesztegetett meg apró ajándékokkal, többeket Gstaadban látott vendégül egy kis síelésre, helikopteres utazással, vacsorával, csokoládékkal, virágokkal örvendeztetve meg a hozzátartozókat. Philippe Narmino, a hercegség igazságszolgáltatásának irányítója „személyes okokból” nyugdíjba vonult, és további fejek hullottak a rendőrségen, ügyészségen. Monacóban most is napirenden van a korrupciós vizsgálat, a nyomozó ügyész beadványára várnak, hogy a bíróság elé citálják-e Ribolovljevet és ügyvédjét, valamint a megvesztegetett személyeket.

Ribolovljev egyébként 2011 karácsonya előtt lett az AS Monaco társtulajdonosa,1 euróért megvásárolva a futballklub 66 százalékát, míg 34 százalék maradt a herceg, II. Albert tulajdonában. Albert és Ribolovljev kapcsolatán nem rontott semmit, hogy 2014-ben a Football Leaks anyagai Ribolovljev illegális ügyeire világítottak rá, és az ukrajnai agresszió sem zavaró a hercegségben. A monacói uralkodó nemrég a hercegséget megrázó egyéb korrupciós ügyek szigorú kivizsgálásáról beszélt a Le Figaro-nak, és egyúttal az újságíró kérdésére, szentelt néhány szót az ASM tulajdonosához fűződő viszonyának. Szó nincs arról, hogy az orosz milliárdos nemkívánatos személy lenne a hercegségben, az orosz a háború kezdetétől az ukránok mellé állt, részt vállalt a humanitárius segélyakciókban – mondta II. Albert, aki Ribolovljev kapcsán leginkább a futballklub eredményei miatt aggódik, miközben közös páholyból nézik ma is a meccseket.

Ribolovljev sorra veszítette el a világ különböző sarkaiban Bouvier elleni pereit, legutóbb tavaly decemberben zárták le a genfi bíróságon a jogvitát, amelyben végül is peren kívüli megegyezés született. Hogy pontosan miben állapodtak meg a felek, azt nem hozták nyilvánosságra, annyi azonban kiderült: Ribolovljev „nem nyert”. Ami a Sotheby’s szerepét illeti, eredetileg összesen 14 mű adásvételében kérdőjelezte meg az orosz az aukciósház tisztességét. Hogy a tranzakciók nem egészen normális mederben zajlottak, azt jelzi, hogy a Sotheby’s 2016 novemberében permegelőző iratokat adott be a New York-i bíróságra, alátámasztandó, hogy nem volt tudomásuk Bouvier továbbértékesítési szándékairól. Ribolovljev viszont állította, az aukciósház közreműködött abban, hogy Bouvier hitelesnek tűnjön, és némi piacmanipulációval is megtámogatta a portékák árát. A keresetben a Sotheby’s két munkatársát is nevesítették; az egyik Alexander Bell társelnök, a másik a privát értékesítést alelnökként irányító Samuel Valette, aki, mint az Bouvier számítógépes levelezéséből kiderült, valóban rendszeres kapcsolatot ápolt a svájci kereskedővel. Mostanra összesen négy alkotás maradt fenn a szűrőn: a Salvator Mundi mellett René Magritte és Gustav Klimt egy-egy képe, valamint Modigliani egy szobra – a vád szerint ezek adásvételét befolyásolta a Sotheby’s. Ribolovljev szerint Bouvier és az aukciósház „konspirált”, a svájci önkényesen megszabott árait az aukciósház irányítóinak, elsősorban Valette alelnöknek a véleményével, különböző fiktív érdeklődők lebegtetésével erősítette. Bouvier amúgy páholyból nézte végig a tárgyalássorozatot, amelynek eredményétől azt remélte Ribolovljev, hogy a Sotheby’s téríti meg az általa 380 millió dollárra becsült kárt, amelyet ugyan a svájci okozott neki, de az aukciósház állt a háttérben. A Sotheby’s szerint saját tévedéseit akarta megfizettetni mással, az amúgy kemény orosz üzletember, aki érthetetlen módon egy emberben megbízva vert el 2003 és 2014 között 2 milliárd dollárt, és ezért egyedül ő a felelős.

A bírósági eljárás lezárását követően sem lettünk okosabbak, nem tudjuk, valójában mi is történt a háttérben, nem derült ki, hogy csalt-e valaki, s valóban megrövidítették-e egymilliárd dollárral Ribolovljevet. Mindössze annyit közöltek a nyilvánossággal, hogy az aukciósház nem sértett jogot, miközben nem tagadta senki, hogy valamilyen formában fel-fel bukkant mint háttérszereplő a milliárdos és Bouvier másfél évtizeden átívelő üzleti kapcsolatában. A kíváncsi, de könnyen megtéveszthető kívülálló annyit minden esetre leszűrhetett, hogy a jog őrei nem igazán a tartalmi kérdéseket mérlegelték, inkább a formaságokat, a felek közötti kommunikáció mikéntjét, a kapcsolattartás törvényességét firtatták, de például az e-mailek tartalma nem befolyásolta a bíróságot. Elértük a célunkat, ami nem volt több, minthogy rávilágítsunk a műtárgypiac szürke zónájára, az átláthatóság hiányára – nyilatkozta Daniel Kornstein, Ribolovljev egyik ügyvédje, aki szerint a jelen kusza helyzetben kideríthetetlen a közreműködők szerepe a tényleges piaci csalásokban.