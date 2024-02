Á. B.;

választás;Oroszország;Borisz Nagyezsdin;

2024-02-08 13:40:00

Kizárták Putyin háborúellenes riválisát az orosz választáson

Bár a jelölt tervezi a fellebbezést, azonban annak eredménye sem lehet kétséges.

Nem indulhat el az orosz elnökválasztáson a jelenlegi elnök kritikusa, Borisz Nagyezsdin - írja a BBC.

A brit közszolgálati média jelentése szerint az orosz választási bizottság arra jutott, hibás volt a benyújtott aláírások több mint 15 százaléka. A politikus a közösségi médiában jelezte, hogy nem adja fel és a legfelsőbb bíróságon támadja meg a döntést. „Több mint 200 ezer aláírást gyűjtöttünk össze Oroszország-szerte. Mindezt nyíltan és becsületesen” - fogalmazott.

Borisz Nagyezsdin azzal vált ismertté, hogy még a Kreml által szigorúan ellenőrzött médiafelületekre is beengedték, ahol aztán hangot is adott háborúellenes nézeteinek - s pont ez tette őt gyanússá. Sokan ugyanis úgy vélik, hogy ő csak egy áljelölt, mivel Vlagyimir Putyin győzelme most sem lehet kérdéses.