Czene Gábor;

NFL;amerikai futball;Super Bowl;sportfinanszírozás;Amerikai Egyesült Államok;

2024-02-09 06:31:00

Népünnepélynek remek, biznisznek hatalmas a Super Bowl

Hétköznapi halandó számára felfoghatatlan összegek röpködnek a profi amerikai fociban, amelynek bajnoksága a legértékesebb a világon. Ennek a ligának az üzletileg is kiemelkedő eseménye következik: a Super Bowl.

Ha valakihez eljutott a hír, hogy soha nem volt még ennyire drága a belépő a Super Bowlra, és nagyot sóhajtva arra gondol, biztosan sok százezer forintnak megfelelő összeget kell fizetni a jegyért, kicsit engedje még el a fantáziáját. A Fűzővel Kifelé szakportál a minap arról írt ugyanis, hogy a „másodlagos piacon” csaknem 10 ezer dollár az átlagos ár. Igaz, ahogyan közeledünk a meccs napjához, olcsóbban, akár már 7500 dollárért is jegyhez lehet jutni. Köszönjük szépen: 360-as árfolyammal számolva ez 2,7 millió forintot jelent.

A Super Bowl a profi amerikaifutball-bajnokság, az NFL nagydöntője, amelynek helyszíne idén a Las Vegas Raiders 65 ezer férőhelyes stadionja lesz. A magyar idő szerint vasárnap éjfél után kezdődő meccset a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers játssza.

A jegyárak pontosan mutatják, hogy az Egyesült Államokban mennyire népszerű és – ennek megfelelően – milyen jó üzlet az amerikai foci. A sportág népszerűsége egyre nő.

A döntő aztán végképp csúcsokat döntöget. A Nielsen mérései szerint az Egyesült Államokban „minden idők” legnézettebb műsorainak első három helyén (figyelem, nem csak sportrendezvényekről van szó) a Super Bowl áll. A rekord a New England és a Seattle Seahawks döntője, amit 114,5 millióan látták 2015-ben. Ettől nem sokkal maradt el a tavalyi 113 milliós nézőszám sem. Az NFL a televíziós közvetítési jogokból évente mintegy 10 milliárd dolláros bevétellel számolhat.

A Super Bowl több nagyszabású sporteseménynél, általában népünnepélyhez szokták hasonlítani. Az idők során a döntő elengedhetetlen részévé vált a félidőben tartott látványos koncert, a pazar színpadtechnikával megrendezett halftime show, ahol világsztárok is megtiszteltetésnek veszik, hogy szerepelhetnek. Bár sajátos módon mindezért nem kapnak fellépti díjat, a hatalmas nézettségnek köszönhetően bőven megtérül számukra az ingyenes produkció. (Idén a nyolcszoros Grammy-díjas R&B-énekes, Usher ad koncertet.)

Jellegéből adódóan az amerikai focit viszonylag gyakran szakítják meg szünetek, a tévéközvetítésben ilyenkor reklámok mennek. A Super Bowlban irdatlan összegbe kerül egy félperces reklámidő, ami már tavaly is 7 millió dollárt kóstált. Mégis úgy tűnik, annak a cégnek, amelyik megteheti, megéri ennyi pénzt invesztálnia abba, hogy az NFL-ben hirdessen. Gazdasági portálok szerint a tavalyi döntőben levetített reklám jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egy előtte jószerével ismeretlen kínai webáruháznak sikerült betörnie a világpiacra.

Az amerikai foci ugyanis más országokban és kontinenseken is hódít. Korábban még arról is szó volt, hogy az egyik NFL-csapat átteszi székhelyét Európába. A kérdés egyelőre lekerülni látszik a napirendről, a liga azonban ettől függetlenül látványosan terjeszkedik. Most már nemcsak Anglia vagy Mexikó ad otthont NFL-meccseknek, hanem Németország is. A következő szezon újabb áttörést hoz: első alkalommal rendeznek majd mérkőzést Brazíliában, annak is legnépesebb városában, São Pauloban. Erről már hivatalos bejelentés van. Arról még nincs, de pedzegetik, hogy aztán Spanyolország jön a sorban.

Ezek után aligha okozunk nagy meglepetést azzal, hogy a Forbes magazin kimutatása alapján a világ legértékesebbnek tartott sportklubja is az NFL-ből kerül ki (a Dallas Cowboys a maga 9 milliárd dollárjával). Az első tizenötben kilenc NFL-csapat van. Az európai fociból csak ketten kerültek fel erre a listára, de azok sincsenek az első tíz között: a Real Madrid a 11., a Manchester United a 13. Árulkodó adat az is, hogy az NFL 32 csapata közül 30 szerepel a top 50-ben.