A belügyminiszter szerint a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is kiemelt cél, de egy átláthatóbb, igazságosabb rendszerre van szükség.
Európa leggazdagabb országában fel sem vetődik, hogy konszolidálására közpénzt fordítsanak. Nálunk, az EU egyik legszegényebb országában a napi rutin része.
Hétköznapi halandó számára felfoghatatlan összegek röpködnek a profi amerikai fociban, amelynek bajnoksága a legértékesebb a világon. Ennek a ligának az üzletileg is kiemelkedő eseménye következik: a Super Bowl.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár azt nem árulta el, hogy kinek mennyi jut. A szakszövetségek döntik el, hogy megosztják-e a nyilvánosággal.
A Közös Alap elnevezésű ellenzéki programban szerepel a sportfinanszírozás átalakítása is, amely Steinmetz Ádám szerint láthatóvá tenné mindazt, amit a Fidesz most eltakar.
Az Orbán.rezsim regnálása alatt - arányaiban - megduplázódott a két terület finanszírozása.
Az Orbán-kormány 2019-ben is milliárdokat költ sporteseményekre és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. Jut pénz a határon túli magyaroknak is.
Alábecsülték a felcsúti foci jelentőségét az illetékesek. Eredetileg 2,3 milliárd forint támogatásra adta áldását a Magyar Labdarúgó Szövetség. Most kiderült, lesz ott hely további milliárdokra is.
Semmi keresnivalója az állami pénznek a profi sport finanszírozásában - hangzott el Lázár János szájából tegnap a parlamentben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az MSZP-s Heringes Anita kérdésére felelt az azonnali kérdések órájában az Országgyűlésben, és válaszából az derült ki, hogy egészen más elképzelései vannak a sportfinanszírozásról, mint főnökének. Orbán Viktor ugyanis - mint ismert - korábban azt nyilatkozta, hogy ő szeretne lenni az a miniszterelnök, aki a legtöbbet teszi hazája labdarúgásának felvirágoztatásáért.