Lázár beszólt Orbánnak

Semmi keresnivalója az állami pénznek a profi sport finanszírozásában - hangzott el Lázár János szájából tegnap a parlamentben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az MSZP-s Heringes Anita kérdésére felelt az azonnali kérdések órájában az Országgyűlésben, és válaszából az derült ki, hogy egészen más elképzelései vannak a sportfinanszírozásról, mint főnökének. Orbán Viktor ugyanis - mint ismert - korábban azt nyilatkozta, hogy ő szeretne lenni az a miniszterelnök, aki a legtöbbet teszi hazája labdarúgásának felvirágoztatásáért.