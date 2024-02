Á. B.;

Novák Katalin férje marad alezredes a honvédségnél

Többször behívták már és amúgy meg bármikor felbonthatja a szerződést.

Veres István Attila tartalékos alezredes, önkéntes műveleti tartalékos katonaként jelenleg is jogviszonyban áll a Magyar Honvédséggel – közölte a Honvédelmi Minisztérium az rtl.hu megkeresésére.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Veres István Attila tavaly egy öt hetes képzést követően tartalékos alezredesi rangot szerzett.

A minisztérium közzlése szerint a hivatalosan is lemondott államfő férje tartalékos alezredes, önkéntes műveleti tartalékos katonaként jelenleg is jogviszonyban áll a Magyar Honvédséggel. Alapkiképzésének teljesítése és eskütétele után több alkalommal is behívták, s minden egyes alkalommal eleget tett kötelezettségének. Közölték azt is, hogy mivel a Magyar Honvédség önkéntes alapon működik, így semmiféle negatív következménnyel nem jár, ha valaki megszünteti szerződését.