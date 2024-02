M.A.;

Balog Zoltán;Novák Katalin;bicskei gyermekotthon;

2024-02-13 10:37:00

Rejtőzködve érkezett meg Balog Zoltán a zsinati hivatalba

Az Abonyi utcában jelentős óvintézkedéseket vezettek be, nehogy meg lehessen közelíteni a református püspököt.

Fél 10 körül megérkezett Balog Zoltán a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalának épületéhez a zuglói Abonyi utcába, ahova azért rendelte be a magyarországi református egyház vezetése, hogy magyarázatot adjon arra, mi köze volt K. Endre kegyelmi ügyéhez.

A hvg.hu szerint az Abonyi utcában jelentős óvintézkedéseket vezettek be, nehogy meg lehessen közelíteni a református püspököt, vagy kérdezni lehessen tőle. A korábbi humánerőforrás-miniszter terepjárója a kocsibejárón át betolatott egy belső bejárathoz, és hogy biztosra menjenek, a Volvóra gyakorlatilag ráálltak egy kisbusszal, így Balognak lényegében csak a feje tetejét lehetett látni, mielőtt bemenekült az épületbe.

A többi püspök nem akart nyilatkozni, mindannyian azt mondták, előbb meghallgatják Balog beszámolóját.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn a Telex birtokába került egy levél, amit Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter küldött a lelkipásztor és presbiter testvéreinek K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatban. Ebben azt írta, azokra a médiából jövő, szerinte alaptalan vádaskodásokra, híresztelésekre, amelyek rajta keresztül a református egyházat és annak zsinati testületét is be akarják mocskolni, a visszautasításon kívül nem fog reagálni, ahogy a személyes támadás „legalantasabb részeire sem” fecsérelné a szót. Majd kiemelte, a kegyelmi kérvényt nem ő nyújtotta be és nem ő terjesztette fel.

Balog egyébként csütörtökön, néhány órával Orbán Viktor alkotmánymódosítási bejelentése előtt azt tudatta Facebook-oldalán, hogy egy kis időre eltűnik a nyilvánosságból. „Visszavonulni néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében. Micsoda ajándék!” – fogalmazott. A 444 azonban hétfőn megtalálta Balogot Ausztriában, ahol annyit közölt: kedden nyilatkozatot tesz.