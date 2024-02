P. L.;

Továbbra is ártatlannak tartja magát a pedofil igazgatónak falazó igazgatóhelyettes

Ő az az igazgatóhelyettes, akit kényszerítésért jogerősen elítéltek, a Kúria is visszadobta a keresetét.

Továbbra is azt állítja K. Endre, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettes, hogy ártatlan, nem követett el semmilyen jogsértést és fogalma sem volt arról, hogy V. János szexuálisan bántalmazta a rábízottakat. Erről a Blikknek beszélt.

„Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata. (...) Magam is mélységesen elítélem a pedofíliát, sajnálom, ami történt, tanárként és tisztességes emberként is együtt érzek az áldozatokkal. A tizenkét oldalas, a közösségi oldalra is feltett nyilatkozatomban is megerősítem ezt, valamint azt is, a volt igazgatóm mellett egy másik nevelő is molesztált gyermekeket, őt személyesen én buktattam le, el is ítélték emiatt” – magyarázta a lapnak.

A Novák Katalin és Varga Judit által felmentett igazgatóhelyettes azt is tagadja, hogy hamis vallomást írt volna a gyerekek helyett és hogy erőszakkal, zsarolással akart ezek aláírására kényszeríteni egy fiatalkorú neveltet. Arra a kérdésre viszont, hogy akkor ki írt, íratott ilyen vallomásokat, nem válaszolt.

Mint mondta, nagyon sajnálja, hogy a személyét érintő kegyelmi döntés miatt Novák Katalin köztársasági elnöknek és Varga Judit volt igazságügyi miniszternek le kellett mondania. Jelenleg azon gondolkodik, hogy hazaköltözik Erdélybe.

K. Endre nemrégiben kisregény hosszúságú Facebook-bejegyzésben magyarázta a bizonyítványát, és ahogy akkor sem, úgy most sem tért ki arra, hogy a pedofil igazgatóval szembeni panaszokról legkésőbb 2011 óta tudnia kellett – sértettek egy korábbi csoportja ugyanis már ekkor feljelentést tett az igazgató ellen, a gyerekek eseti gyámjául pedig K. Endrét jelölték ki.

V. János ekkor még megúszta a büntetést, nem zárható ki, hogy szintén a kegyelmet kapott helyettes ténykedése miatt. Az ügy öt évvel később, 2016-ban robbant ki újra, miután a pedofil igazgató egyik korábbi áldozata vonat elé vetette magát. A sértettek szerint a volt igazgatóhelyettes 2016-ban is minden erejével akadályozta az eljárást, sokkal több gyereket próbált lebeszélni a vallomástételről, mint az a két eset, amelyek miatt jogerősen elítélték.