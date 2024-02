Á. B.;Á. Z.;

2024-02-13 17:15:00

Nem akar lemondani Balog Zoltán, késik a magyarázattal a szerepére a Novák-botrányban

Annak ellenére nem mond le, hogy Orbán Viktor is őt tartja a feleősnek az egészért.

Nem nyújtotta be a lemondását Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnöke az a keddi megbeszélésen, amelyet a többi püspökkel tartott a szerepe miatt az elnöki kegyelemben, amelyben a botrány miatt távozó Novák Katalin adott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon kényszerítésért elítélt volt igazgatóhelyettesének.

A zsinati hivatal budapesti székházában, az Abonyi utcában tartott szűk körű megbeszélést azután hívták össze, hogy kiszivárgott, Balog Zoltán lehetett az, aki Varga Judit volt igazságügyi miniszter ellenében lobbizott és meggyőzte Novák Katalint arról, hogy részesítse kegyelemben az igazgatóhelyettest. A megbeszélés után délelőtt 11 órától esperesi gondnoki értekezlet kezdődött, amelyen Balog Zoltánnak szintén az elnöki kegyelmi ügyről faggatták. Ezen az értekezleten az összes egyházmegye képviselője részt vett. Délután 3-kor az értekezlet véget ért, többen el is hagyták a zsinati hivatal épületét, a kint várakozó újságírókat pedig tájékoztatták, hogy Balog Zoltán a református egyház hivatalos honlapján közül majd egy nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat a portálon eddig nem jelent meg.

A Telex két forrásból is úgy értesült, hogy az értekezleten szimpátiaszavazást tartottak, hogy Balog Zoltán maradjon-e a zsinat lelkészi elnöke. Bár kapott ellenszavazatot, a többség amellé állt, hogy Balog Zoltán maradjon hivatalban. Ez azt jelenti, hogy ő marad a református egyház első számú magyarországi vezetője, annak ellenére, hogy Orbán Viktor is őt tartja a feleősnek az egészért.

A szivárgó információk szerint Balog Zoltán – aki korábban azzal védekezett, hogy a református egyház vezetésében többen szerették volna elérni, hogy a volt igazgatóhelyettes, Kónya Endre elnöki kegyelmet kapjon – este áll a nyilvánosság elé állni egy televíziós nyilatkozatban.

A református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter küldött a lelkipásztor és presbiter testvéreinek a bicskei Kossuth Zuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettese, K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatban. Ebben azt írta, azokra a médiából jövő, szerinte alaptalan vádaskodásokra, híresztelésekre, amelyek rajta keresztül a református egyházat és annak zsinati testületét is be akarják mocskolni, a visszautasításon kívül nem fog reagálni, ahogy a személyes támadás „legalantasabb részeire sem” fecsérelné a szót. Majd kiemelte, a kegyelmi kérvényt nem ő nyújtotta be és nem ő terjesztette fel.

Balog Zoltán egyébként csütörtökön, néhány órával Orbán Viktor alkotmánymódosítási bejelentése előtt azt tudatta Facebook-oldalán, hogy egy kis időre eltűnik a nyilvánosságból. „Visszavonulni néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében. Micsoda ajándék!” – fogalmazott. A 444 azonban hétfőn megtalálta Balog Zoltánt Ausztriában, ahol a református püspök annyit közölt, kedden nyilatkozatot tesz az ügyben.