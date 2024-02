Mosolygó Miklós;

Ukrajna;Egyesült Államok;Gázai övezet;Demokrata Párt;Donald Trump;Republikánus Párt;segélycsomag;humanitárius segélycsomagok;migrációs nyomás;migrációs válság;

2024-02-13 19:30:00

Egy lépéssel közelebb került az Egyesült Államok az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláros támogatás elfogadásához

Az Egyesült Államok szenátusa egy 95 milliárd dolláros segélycsomagról szóló törvényt szavazott meg Ukrajna és a Gázai-övezet megsegítésére kedd reggel – számolt be a brit Guardian. A többséget élvező demokrata frakció hétfő este 70-29 arányban fogadta el a törvényjavaslatot, miután 22 republikánus szenátor is a javaslat mögé állt.

A döntést megelőzték Rand Paul kentucky-i republikánus szenátor és más javaslatot ellenző republikánusok órákig tartó beszédei, amellyel késleltették a javaslat átengedését.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője szerint „kétségtelenül erős támogatást élvez” a segítségnyújtás ügye. Újra megismételte a korábban Biden elnök által is hangoztatott álláspontot: „A biztonságunk, az értékeink és a demokráciánk forog kockán” – fogalmazott és üzent is a képviselőház tagjainak a helyzet kiemelt fontosságáról. Semmi sem tenné boldogabbá most Putyint annál, ha a kongresszus megvonná a támogatást Ukrajnától – figyelmeztette a vékony republikánus többség által irányított képviselőházat.

Az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláron és az Izraelnek szánt 14 milliárd dolláron kívül a csomag csaknem ötmilliárd dollárt tartalmaz az indo-csendes-óceáni szövetségesek, köztük Tajvan támogatására a kínai agresszió elrettentése érdekében. A törvény szövege több mint 9 milliárd dollárt irányoz elő humanitárius segítségnyújtásra Gázának, Ukrajnának és más nemzeteknek, ugyanakkor megtiltja, hogy a törvényből származó amerikai finanszírozás a palesztin menekülteket segélyező ENSZ segélyszervezetnek, az UNRWA-nak jusson, miután Izrael állítólag bizonyítani tudja, hogy a szervezet tucatnyi alkalmazottja részt vett a Hamász október 7-i, Izrael elleni terrortámadásában.

A demokrata frakcióból mindössze hárman, Bernie Sanders, Peter Welch és Jeff Merkley szavazott a törvény ellen, a Gázát sújtó humanitárius válságra és a civil áldozatok megdöbbentő számára hivatkozva.

Joe Biden sürgette a képviselőházat, hogy fogadja el a törvényjavaslatot. – Ha nem állunk ki azokkal a zsarnokokkal szemben, akik szomszédaik területét meg akarják hódítani, annak jelentős következményei lesznek Amerika nemzetbiztonságára nézve - hangoztatta nyilatkozatában az elnök.

Kijevben azonban korai lenne még örömtüzeket gyújtani. Mike Johnson republikánus házelnök kételkedik a törvényjavaslat képviselőházi elfogadásában, a testület ugyanis „néma maradt az ország legégetőbb problémájának” kérdésében. A politikus nyilvánvalóan a múlt héten elbukott kétpárti migrációs törvényjavaslatra gondolt, amely továbbra is a konzervatív párt egyre dominánsabb trumpista szárnyának legfőbb vesszőparipája. A front ugyanis befagyni látszik a Republikánus párton belül, ahol a Mitch McConnel szenátusi frakcióvezető mérsékelt oldala áll szemben a fiatalabb, Trump-párti republikánusokkal. Előbbi csoportnak fontos cél az Egyesült Államok globális katonai szerepvállalása, utóbbiak egyre inkább szkeptikusak az ukrán háború céljaival kapcsolatban és az izolacionizmus felé hajlanak.

Mike Johnson szerint hetekig, de akár hónapokig is eltarthat a közös nevező megtalálása Ukrajna támogatása és a déli határvédelem ügy. A kérdés már csak az, van-e még ennyi ideje és lőszere Ukrajnának a harchoz.