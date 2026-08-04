A befogadóközpontok túlterheltté váltak, több száz kiskorúról kell gondoskodni.
Tízezrek nyomultak be illegálisan csütörtök óta Ceutába, a Marokkó mellett fekvő észak-afrikai spanyol exklávé területére. A határvédelmet azóta több száz rendőrrel erősítették meg, ám a terület kormányzója szerint a helyzet így is teljességgel tarthatatlan. A helyszínre utazott Pedro Sanchez spanyol kormány miniszterelnök is.
A CDU/CSU abban bízott, hogy a menedékkérők számának látványos visszaesése kifogja a szelet az AfD vitorlájából. A német valóság azonban mást mutat: a migrációs nyomás csökkent, a szélsőjobb támogatottsága mégis rekordközelben jár.
Megkezdtük a felkészülést az állampolgári vizsgára. Nagyon fura, de szinte minden környezetünkben élő magyarnak ugyanaz a matekpélda-megoldás jött ki. Ha az USA-ban érvényes zöldkártyával élő emberekre maszkos nácik vadásznak, akkor az elképesztően népszerű szélsőjobboldali párt erősödése vajon mit tartogathat nekünk Nagy-Britanniában?
Ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin Európa ellen vívott hibrid háborúját megértsük, térben és időben sem kell messzire menni: régóta itt van a mindennapjainkban. Támadás alatt áll Magyarország is: az egyetlen különbség, hogy nálunk a hatóságok elnéző és az Orbán-kormány már-már támogatónak mondható magatartása nyomán egyelőre nem az erőszak, hanem a beépülés, a dezinformáció és a manipuláció dominál.
„Ha illegálisan akar az Egyesült Királyságba érkezni, ne tegye! Őrizetbe vételre és kitoloncolásra számíthat.” Ezt üzeni Sir Keir Starmer brit miniszterelnök több e heti Facebook-bejegyzése. Friedrich Merz német kancellár a kitoloncolási eljárásokat gyorsítaná fel az elutasított menedékkérők kötelező jogi képviseletének megszüntetésével. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök évek óta hadakozik a bíróságokkal a biztonságos országok köréről, így országa nem tudja kitelepíteni az elutasított menedékkérőket. Európa közben besokallni látszik, és szélsőjobboldali erők felemelésével bünteti a humánus kormányokat. A kontinens sokat kockáztat: Orbán patriótái pokoli világot hozhatnak, könyörtelen migránslágerekkel és kirabolt nemzeti kincstárakkal.
A Fidesz állami pénzből finanszírozott propagandája annyira aljas, agresszív és a bunkóságig primitív, hogy a józan ész szégyelli magát, ha vitába száll vele. Az értelem beleborzong a szélsőséges megfogalmazásokba, legfőképp pedig az önismétlésekbe, a szellemi eltunyulásba. A demokratikus oldal jobbról is balról is ezerszer végiggondolta már a kormánypárt uszító kijelentéseit, harci üzeneteit, Orbán rendszerét. Rendelkezésére áll minden érv ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel abbahagyja az érvelést.
A statisztikák szerint a bűnelkövetések száma nem, csupán a forgalmi vétségek száma ugrott meg a haiti bevándorlók érkeztével.
Miközben Olaszország kezd fellélegezni, Spanyolország mind nagyobb gondba kerül.
Az illegális migráció kulcskérdése lesz a novemberi amerikai elnökválasztásnak. Aaron Reichlin-Melnick ügyvéd, az American Immigration Council igazgatója a Népszavának adott interjúban segít eligazodni ebben sok vitát kiváltó témában.
Növekvő káosz a kongresszusban.
Hatásos beszédet tartott a washingtoni kongresszus előtt elnöki évértékelője keretében Joe Biden, amely eloszlathatja az alkalmasságára vonatkozó kételyeket.
Migránsok vállán a hatalomba.
New York állam megüresedett választókörzetében Tom Suozzi demokrata jelölt győzött, ezalatt a republikánus képviselőház megszavazta Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter elleni impeachment eljárást.
Az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláron és az Izraelnek szánt 14 milliárd dolláron kívül a csomag csaknem ötmilliárd dollárt tartalmaz az indo-csendes-óceáni szövetségesek, köztük Tajvan támogatására a kínai agresszió elrettentése érdekében.
Feszült várakozás után elkészült a washingtoni szenátus illegális migrációt szabályozó törvényjavaslata. Az összesen 118 milliárd dollár sorsáról döntő tervezet szigorítaná a menekültstátusz elnyerésének feltételeit, az illegális határátlépések egy megadott napi szintje felett pedig automatikusan lezárnák a határt a Mexikó felől érkező további bevándorlók előtt.
A 2015-ös menekültválság nagy vitákat robbantott ki a migrációról. A kormánnyal az élen mindenki mondta a magáét, azonosult, elutasított, és legfőképpen felháborodott, bárhol állt is. Közben pedig lassan homályba borult, hogy miről, kikről is beszélünk. Bevándorlókról? Menekültekről? Egy konkrét vándorlási hullámról vagy a migráció piac diktálta formáiról. Melegh Attila szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem docense nemrég megjelent, angol nyelvű könyvében (The Migration Turn and Eastern Europe; A migrációs fordulat és Kelet-Európa) módszeres kutatásokra, felmérésekre támaszkodva próbálja a maga összetettségében megragadni a jelenséget, kiemelten foglalkozva térségünk reakcióival, azok okaival. Véleménye szerint a jelenkori migrációval kapcsolatos feszültségek, érdekellentétek globalizációs és geopolitikai válságot jeleznek.
Felgyorsíthatja a közös európai hadsereg létrehozásának tervét is az Európai Unió külső, Belarusszal szomszédos határain zajló menekültválság és az emiatt egyre forrósodó konfliktushelyzet.
Belarusz szánt szándékkal küldi át a menekülteket Litvániába, de ezt a kérdést már más országok is, így Marokkó és Törökország, szintén felhasználták már a nyomásgyakorlás eszközeként.
A képet sokan a hároméves szír kisfiú holttestéről készült fotóhoz hasonlítják.
Megnövelte jármű-beszerzési keretét a kormányzati központ. Ki nem találnák: a rendkívüli migrációs nyomás miatt ugrott meg 13 milliárddal a számla. Az összeg nagy részét viszont felső-közép kategóriás kocsikra költik.