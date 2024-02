Már több mint 21 ezer ember jelzett vissza, hogy érdekli vagy részt vesz a youtuberek péntek esti tüntetésén

M.A.;

Több mint ötezren részvételi szándékukat, 16 ezren pedig az esemény utáni érdeklődésüket fejezték ki.

Szerda reggelig több mint 21 ezer ember jelzett vissza az Odakint most szörnyek járnak néven meghirdetett péntek esti tüntetésre: több mint ötezren részvételi szándékukat, 16 ezren pedig az esemény utáni érdeklődésüket fejezték ki a demonstráció Facebook-oldalán.

A tiltakozáson, melyet Pottyondy Edina hirdetett meg február 16-ára, 18 órára a Hősök terére, ismert influenszerek is felszólalnak majd, a műsorvezető Gulyás Márton lesz, és bejelentkezik Baukó Attila (Azahriah) is. A szervezők a résztvevőktől azt kérik, pártlogóval ellátott kellékeket ne vigyenek magukkal.

„Ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén. A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni. Hány ilyen ügy van még, amiről nem tudunk és amit elhallgatnak?” – teszik fel a kérdést az esemény leírásában.

Márki-Zay Péter a közösségi oldalán jelezte, hogy a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöksége úgy határozott, lemondja a szombatra tervezett tüntetését, egyúttal arra buzdítja az embereket, csatlakozzanak az influenszerek által meghirdetett demonstrációhoz. Azóta több ismert ember (mások mellett Pataki Ági, Borbély Alexandra, noÁr, és Lakatos Márk) is beállt az esemény támogatói közé.