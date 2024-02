M.A.;

demonstráció;tüntetés;Hősök tere;elnöki kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-13 12:20:00

„Elegünk van” – Azahriah, Pottyondy Edina és Osváth Zsolt közös tüntetést szervez péntekre a Hősök terére

Ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén – hangsúlyozzák az Odakint most szörnyek járnak néven meghirdetett demonstráció leírásában.

Odakint most szörnyek járnak néven hirdetett demonstrációt pénteken 18 órára, a Hősök terére Pottyondy Edina, a tüntetésen ismert influenszerek is felszólalnak majd.

„Az elmúlt napok történései arra sarkalltak minket, hogy együtt lépjünk ki az online térből. Nagyon nincs rendben, hogy a magyar közélet uszításból, gyűlöletkeltésből, karaktergyilkosságokból áll. És ha ez nem lenne elég kiábrándító, az is kiderült, hogy a pápalátogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Elnöki kegyelemmel szabadult, erkölcsi bizonyítványt kap, bármikor újra gyerekek közelében dolgozhat” – áll az esemény leírásában. A szervezők szerint ami történt, az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén.

„A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni. Hány ilyen ügy van még, amiről nem tudunk és amit elhallgatnak?” – teszik fel a kérdést.

A leírásban kiemelik, elegük van, és oldalaktól függetlenül fontosnak tartják, hogy civil emberként felemeljék a hangjukat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. „Elkeseredettek vagyunk” – írják.

A demonstráción beszédet mond

A műsorvezető Gulyás Márton lesz, és bejelentkezik Baukó Attila (Azahriah) is. A résztvevőktől azt kérik, pártlogóval ellátott kellékeket ne vigyenek magukkal.