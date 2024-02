M.A.;

Balog Zoltán;Kübekháza;Magyar Péter;

2024-02-14 07:28:00

„Ördögi lett a rezsim” – Egykori fideszes képviselő is biztatja Magyar Pétert, szerinte repedezik a NER

Egykori és jelenlegi politikusok is felbukkannak a Varga Judit volt férjének bejegyzéseihez hozzászóló kommentelők közt. Kübekháza polgármestere úgy véli, recseg-ropog az Orbán-rendszeer.

„Én is a Fidesz frakciójában ültem (2000-2002), de amikor azt láttam, hogy »ez lenne a polgári Magyarország«, akkor köszönöm, nem kértem belőle. (...) 1998-ban még hittem nekik, de aztán láttam, hogy sötét, ördögi lett a rezsim” – ezt kommentelte egy volt kisgazda-, majd fideszes országgyűlési képviselő, egy jelenleg is aktív polgármester Magyar Péter-Facebook oldalára.

Molnár Róbert az első Orbán-kormány idején volt parlamenti képviselő, 22 éve folyamatosan Kübekháza független polgármestere, református gyülekezeti tag, és erősen kritikus véleménye van a kegyelembotrányban érintett, de a püspöki tisztségéről le nem mondó Balog Zoltán exminiszterről is. A kommentet elsőként kiszúró hvg.hu szerint például azért, mert úgy véli, „csalással”, pontosabban egyfajta egyházi lex-szel, a kinevezéséhez igazított egyházi törvénnyel lett püspök, pedig „semmi keresnivalója az egyház élén”.

A portál elérte Molnár Róbertet, akik kiemelte, régóta és nyíltan bírálja a NER-t, a Fideszt és azt a kormányzati stílust, amit már jó ideje képviselnek Orbánék, ennek pedig a különféle egyházi kapcsolódású eseményeken, előadásaiban hangot is adott. „Évente akár száz előadásom is volt, ezekben például olyanokat is mondtam a migránsválság idején, hogy a szuverenitás oké, de ne uszítsanak már” – idézte fel.

Elmondása szerint keserű tapasztalatai voltak az önkormányzati szférában is, mint a Csongrád-Csanád megyei, 1500 fős Kübekháza polgármestere. Úgy fogalmazott, a főispánok a kormány, a választókerületi elnökök pedig a párt kinyújtott karjaiként mindenhatók, és ők döntenek például települési fejlesztési támogatásokról is. Vagyis ő azt tapasztalta, hogy „polgármesterként akkor tudsz nyertes pályázatot beadni, ha benyalsz a rendszernek”. Elmondása szerint a Fidesz választókerületi elnöke az értésére is adta egyszer: „Robi, ha nem pofázol, kapsz pénzt, állj be a sorba, mert amúgy meg jól csinálod”.

A kegyelembotrányról, illetve a távozni kényszerült Novák Katalinról és Varga Juditról úgy fogalmazott: „ezek az emberek rabok, nem szabadok voltak”. Ami pedig Magyar Péter fellépését és az egész kegyelembotrány miatti közhangulatot, a várható jövőt illeti,

amit szerinte a félelem nem tarthat össze a végtelenségig.

A NER-rel a Novák-botrány nyomán szakító Magyar Péter az elmúlt napokban folyamatosan posztolt közösségi oldalán, újabb témát ígért a kormányfő szombati évértékelője elé, és Rogán Antalnak, valamint Tiborcz Istvánnak is üzent. A hozzászólások tartalma vegyes, vannak, akik kritikusak a személyével, a fejéhez vágják, hogy miért hallgatott eddig, és hogy egészen addig nem volt nyilvánosan baja a rendszerrel, amíg annak haszonélvezője volt. A kommentek közt azonban a bátorító és köszönő megjegyzések is széles skálán mozognak, illetve ismert emberek, egykori és jelenlegi politikusok is felbukkannak a hozzászólásoknál. Az egykori jobbikos országgyűlési képviselő, Varga-Damm Andrea például azt írta Magyarnak, „segítsen kimenteni a népünket ebből a borzasztó morális mocsárból.” De kommentelt a botrányhős volt érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán is, aki szintén támogatásáról biztosította Magyart.