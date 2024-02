M.A.;

Novák Katalin;

2024-02-14 12:47:00

Kétmilliós étkezőasztal, 720 ezres zöldséghűtő és milliókért berendezett moziszoba vár Novák Katalin utódára az elnöki rezidencián

Kinevezése után csaknem 280 millió forintért újították fel a Béla király úti épületet.

A Béla király úti elnöki rezidencia Novák Katalin kinevezése után jelentős felújításon esett át, azonban eddig csak annyit lehetett tudni, hogy összesen mennyit költöttek a fejlesztésre, valamint hogy milyen helyiségeket alakítottak ki benne. Az rtl.hu viszont most a részletes berendezéslista alapján azt írja, Novák Katalin utóda egyebek mellett több millió forintos étkezőasztalt, milliókért berendezett moziszobát, valamint 720 ezer forintos zöldséghűtőt is használhat majd.

Novák Katalin köztársasági elnöki kinevezése után csaknem 280 millió forintért újították fel a Béla király úti elnöki rezidenciát, a portál információi szerint a 2022-es restauráció során több helyen cserélték a burkolatot, és rendbe tették az épület egyéb részeit is, így a gépészetet és az elektromos hálózatot. Az állami tulajdonban lévő ingatlant a mindenkori köztársasági elnök használja, így Novák Katalinnak lemondása után ki kell majd költöznie onnan.

A 2022-es felújításra az állami Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a szintén állami tulajdonban lévő Kiving Kft.-vel szerződött. Az egyezség értelmében a kivitelezés áfa nélkül 184 millióba került, az eszközbeszerzésre pedig 35 milliót fordítottak.

Arról a portál már korábban beszámolt, hogy a munkák során sminkszobát és egy alagsori moziszobát is kialakítottak, valamint létrehoztak egy hangszigetelt zeneszobát is függesztett kazettás álmennyezettel. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) által a múlt héten bemutatott részletes berendezéslistából – amit az rtl.hu még hónapokkal korábban, a kegyelmi botránytól függetlenül kért ki – ugyanakkor az is kiderült, hogy

A kimutatásban az alábbi tételek szerepelnek:

De a rezidencia más részeire is értékes bútorokat vásároltak:

Ezek a tételek mind a rezidenciához tartoznak, azaz az állam tulajdonát képezik, így ezek a kiköltözés után is maradnak az épületben. A szerződés alapján az épület több pontján is megújult a burkolat, a ház mellett pedig a kert egy részét is rendbe tették, építettek például egy kutyakennelt, és elbontották a korábbi játszóteret.

Schmitt Pál lemondása után, Áder János beköltözése előtt is felújították a rezidenciát, akkor 38,5 millió forintot költöttek erre. Ádernek egyébként nem kellett messze költöznie, miután megszűnt elnöki mandátuma, ő egy Béla király úti, 720 négyzetméteres, liftes villát kapott az államtól.